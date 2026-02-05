Blink ha annunciato la nuova Videocamera per esterni 2K+, l’ultimo modello della sua gamma di telecamere di sicurezza domestica. Il dispositivo senza fili offre risoluzione video 2K (2560 x 1440), zoom 4x e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa luminosità, puntando a offrire immagini più nitide e dettagliate rispetto ai modelli precedenti.

Le caratteristiche della nuova Blink 2K+

La nuova videocamera registra in risoluzione 2K, un passo avanti rispetto al Full HD che permette di verificare con maggiore chiarezza la consegna dei pacchi, identificare i visitatori o riconoscere i veicoli parcheggiati all’esterno. Lo zoom 4x consente di ingrandire le immagini quando necessario, mantenendo i dettagli visivi importanti.

Visione a colori in condizioni di scarsa luminosità

Una delle novità più interessanti riguarda le prestazioni con poca luce. La Videocamera per esterni 2K+ è in grado di offrire visione a colori anche in condizioni di bassa luminosità, sfruttando la sola illuminazione ambientale. Quando la luce naturale diventa insufficiente, passa automaticamente alla modalità infrarossi in bianco e nero per garantire sorveglianza continua e questo permette di cogliere dettagli come il colore di un veicolo o degli indumenti anche di sera o nelle prime ore del mattino.

Rilevamento intelligente di persone e veicoli

Con un piano di abbonamento Blink opzionale, la videocamera offre avvisi intelligenti per il rilevamento di persone e veicoli. L’elaborazione Edge permette di distinguere tra movimenti rilevanti e falsi allarmi causati da rami mossi dal vento o piccoli animali. In questo modo gli utenti ricevono notifiche solo quando c’è qualcosa di effettivamente importante da verificare.

Il dispositivo include anche audio bidirezionale con cancellazione del rumore, per comunicare con chi si trova all’esterno direttamente dall’app.

Batteria fino a due anni e design resistente

Grazie alla tecnologia brevettata del chip Blink, la videocamera promette una durata della batteria fino a due anni in condizioni di uso standard, con impostazioni di efficienza attive e risoluzione impostata a 1080p. La certificazione IP65 garantisce resistenza a pioggia, polvere e condizioni meteorologiche avverse.

Il design compatto ed elegante rende la videocamera adatta anche all’uso interno, offrendo una soluzione versatile per la protezione di tutta la casa.

Prezzo e disponibilità

La Blink Videocamera per esterni 2K+ è già disponibile nei colori bianco e nero al prezzo di 99,99 euro anche su Amazon. Il sistema include una videocamera e un modulo di sincronizzazione di base. Per l’archiviazione locale è consigliato l’utilizzo del Sync Module 2 e di un’unità USB, venduti separatamente.

Con un piano di abbonamento Blink è possibile accedere ad archiviazione cloud illimitata per le registrazioni video dei movimenti rilevati e alle registrazioni Live View per un massimo di 30 giorni.

Acquista Blink Videocamera per esterni 2K+ su Amazon