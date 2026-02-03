Segway Navimow presenta ufficialmente la sua nuova gamma 2026 di prodotti, inaugurando la sua nuova era nella cura robotizzata del prato: i nuovi modelli fanno parte di sei linee di prodotto, Serie X4, Serie H2, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro e Serie Terranox, e sono pensati sia per gli utenti residenziali sia per i professionisti. Scopriamoli insieme alle offerte di lancio, proposte appositamente per celebrare l’arrivo dei nuovi prodotti sul mercato.

Navimow lancia tanti nuovi robot tagliaerba con tecnologie all’avanguardia

Segway Navimow ha sviluppato una gamma completa che integra le tecnologie di automazione più evolute, ideali sia per i giardini residenziali sia per gli ampi spazi professionali. La nuova generazione di robot tagliaerba è stata sviluppata per superare le attuali limitazioni del mercato, legate alle difficoltà negli angoli e nei passaggi stretti, alla perdita di segnale sotto agli alberi, alle installazioni complesse (che richiedono “fastidiosi” fili perimetrali o antenne), alle prestazioni limitate su pendenze e terreni irregolari e ai possibili danni al manto erboso durante le manovre.

“La vera leadership tecnologica non consiste nell’inseguire specifiche impressionanti o cicli di innovazione rapidi, ma nella capacità di servire davvero le persone e integrarsi nella loro vita quotidiana“, ha dichiarato George Ren, CEO di Navimow. “I nuovi prodotti non sono semplici risultati tecnici: incarnano la nostra convinzione che l’intelligenza debba essere naturale e invisibile, e che la tecnologia debba trasmettere umanità. Guidati da questa filosofia, la nostra missione è sempre stata chiara: arricchire la vita attraverso un’innovazione continua, migliorando l’esperienza quotidiana in modo discreto ma profondo, regalando agli utenti più tempo, libertà e serenità“.

Tutti i nuovi modelli Navimow offrono una vera esperienza “drop and mow”, senza necessità di fili perimetrali o antenne di riferimento: basta estrarre il robot dalla confezione, posizionarlo sul prato, attivarlo e avviare la mappatura automatica (Auto Mapping) tramite l’applicazione. Una volta generata la mappa sfruttando la funzione GeoSketch, il robot può subito iniziare il ciclo di taglio. Gli utenti possono definire fino a 120 zone di taglio virtuali o aree vietate (come piscine o aiuole) in modo rapido e intuitivo, e ogni mappa può essere associata a un programma di taglio personalizzato tramite un sistema drag-and-drop. Inoltre, è possibile affidarsi al controllo vocale per ridefinire l’interazione con la macchina.

La nuova gamma propone il sistema EFLS LiDAR, un avanzato sistema di posizionamento AI che combina fino a tre tecnologie: LiDAR solido ad alta risoluzione, posizionamento Network RTK ad alta precisione e visione artificiale. Questo consente ai robot di valutare le reali condizioni del prato, con un segnale costantemente attivo e un’elevata precisione sin dal primo utilizzo (anche negli ambienti più complicati). Navimow è tra i primi marchi a integrare la tecnologia LiDAR allo stato solido, priva di parti meccaniche in movimento: scansiona l’ambiente con quasi 200.000 punti al secondo, generando una nuvola di punti 3D ultra-densa e priva di punti ciechi.

C’è poi l’esclusiva tecnologia Xero-turn AWD, che consente ai robot di ruotare senza strappare erba, scavare il terreno o lasciare solchi: questo grazie a un sistema di sterzo attivo, che permette inversioni rapide e rotazioni a zero raggio senza danneggiamenti. In più, il Traction Control System può regolare in modo dinamico la coppia, evitando slittamenti e garantendo trazione costante anche sulle superfici scivolose.

A livello di sicurezza, i nuovi robot Navimow offrono tracciamento GPS, allarme geofence, allarme di sollevamento e compatibilità con la rete Dov’è di Apple (che consente la localizzazione anche quando è spento o offline). Il modulo 4G integrato supporta tracciamento GPS e connessione cellulare per l’allarme geofence, e offre almeno un anno di abbonamento incluso.

Vediamo tutti i nuovi robot tagliaerba più da vicino.

Navimow Serie X4

La Serie X4 di Navimow è stata progettata per ampie aree verdi residenziali, che richiedono tagli intensivi. Offre il sistema Xero-turn AWD Turf Safe per pendenze fino al’84% ed è dotata del sistema di taglio MowMentum, con un ampio piatto di taglio composto da due dischi con 12 lame rinforzate, due motori da taglio da 180 W e un algoritmo intelligente abbinato alla funzione EdgeSense.

La navigazione combina Network RTK a tripla frequenza, VSLAM a 360° e visual-inertial odometry (VIO), e il sistema EFLS NRTK elimina la necessità di antenne fisiche. I robot della serie sono certificati IP66, compatibili con il sistema Apple Dov’è e si integrano negli ecosistemi smart home, inclusi Google Home e Amazon Alexa.

I modelli della Serie X4 garantiscono la massima efficienza per i grandi giardini e possono coprire fino a 2000 metri quadrati in 8 ore. Arrivano in tre modelli: X420 per superfici consigliate fino a 2000 metri quadrati, X430 per superfici fino a 3000 metri quadrati, e X450 per superfici fino a 5000 metri quadrati.

Navimow Serie H2

La Serie H2 di Navimow è pensata per chi vuole il massimo sui prati complessi. Integra il sistema EFLS LiDAR, che combina LiDAR, Network RTK e visione artificiale, e può cambiare modalità di posizionamento in appena 20 ms. I robot non temono i passaggi sotto gli alberi, negli spazi stretti e di notte, e possono rilevare ostacoli a partire da 1 cm e identificare più di 300 tipi di oggetti. Può affrontare pendenze fino al 45% grazie a Terrain Adapt e al Controllo Elettronico della Stabilità (ESC).

Arriva in quattro modelli, per superfici da 600 a 3000 metri quadrati.

Navimow i2 AWD

Navimow i2 AWD porta nei piccoli giardini residenziali la tecnologia Xero-turn AWD, ed è l’unico robot tagliaerba a trazione integrale della sua categoria.

Propone un sistema a tre ruote motrici per pendenze fino al 45%, con gli algoritmi di ESC che garantiscono stabilità e resistenza allo slittamento. Il sistema AWD risulta attivabile su richiesta, ma può entrare in funzione automaticamente in base al terreno da affrontare: questa scelta è utile per ottimizzare il consumo energetico (fino al 30% di risparmio rispetto a un AWD sempre attivo, secondo il produttore).

Arriva in due versioni, per superfici tra i 500 e i 1000 metri quadrati.

Navimow i2 LiDAR e i2 LiDAR Pro

I modelli i2 LiDAR e i2 LiDAR Pro integrano la funzione GeoSketch per la mappatura automatica e una personalizzazione intuitiva (la mappa risulta facilmente personalizzabile tramite l’app). Entrambi offrono un sistema di trazione a tre ruote progettato per i terreni più difficili: il modello Pro può affrontare pendenze fino al 55%, mentre i2 LiDAR può gestire quelle fino al 45%, con stabilità e capacità di avanzamento anche su fango e altre superfici scivolose.

Le gamme i2 LiDAR e i2 LiDAR Pro sono composte da cinque versioni, per superfici tra gli 800 e i 2000 metri quadrati.

Navimow Serie Terranox

Chiudiamo con la Serie Terranox, la soluzione Navimow dedicata all’uso professionale. I modelli di questa serie sono progettati per la manutenzione di grandi aree verdi commerciali e professionali, con superfici fino a 24.000 metri quadrati.

I robot offrono trazione integrale e sono in grado di tagliare l’equivalente di un campo da calcio regolamentare in un giorno. Due i modelli proposti: CM120M1 può arrivare fino a 12.000 metri quadrati, mentre CM240M1 può spingersi fino a 24.000. Entrambi sono supportati dal software Fleet Management, che permette ai professionisti di gestire più macchine da remoto, monitorarne lo stato, ottimizzare le operazioni e ottenere assistenza dedicata.

Le offerte di lancio dei nuovi tagliaerba robot Navimow

Per celebrare il momento, Segway Navimow propone offerte di lancio esclusive, disponibili solo per un periodo di tempo limitato presso i rivenditori partner e attraverso lo shop online ufficiale.

Ecco i prezzi di tutte le novità in arrivo firmate dal produttore.

In arrivo: Navimow Terranox CM120M1 a 5499 euro

Navimow Terranow CM240M1 a 6999 euro

