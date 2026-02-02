Rispetto ai principali produttori concorrenti, Apple è decisamente indietro per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli e da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui l’azienda sarebbe duramente al lavoro per provare a colmare tale gap.

Nelle scorse ore nuove indiscrezioni sui programmi del colosso di Cupertino sono arrivate grazie a Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale anche se al momento non vi è ancora una data concreta per il lancio del primo iPhone pieghevole, Apple avrebbe già iniziato a lavorare ad un secondo modello.

Apple potrebbe lavorare ad un altro iPhone pieghevole

Secondo Gurman, Apple starebbe valutando la possibilità di realizzare un “telefono pieghevole quadrato a conchiglia”, sebbene il giornalista si sia affrettato a precisare che questo dispositivo “non ha alcuna garanzia di raggiungere il mercato” e che al momento è solo “in fase di valutazione”.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata ed Apple dovesse realmente lanciare anche un iPhone pieghevole compatto, ciò significa che il colosso di Cupertino si sente più che ottimista sulle vendite del suo primo modello pieghevole e che ritiene di essere in grado di poter competere con i prodotti simili delle aziende concorrenti, come ad esempio Samsung Galaxy Z Flip7 o la gamma Razr di Motorola.

E sempre a proposito di iPhone pieghevole, nelle scorse ore dalla Cina è arrivata l’indiscrezione secondo cui il modello che dovrebbe essere lanciato da Apple entro la fine del 2026 dovrebbe avere una batteria con una capacità di oltre 5.500 mAh, cosa che lo renderebbe il dispositivo con la batteria più grande tra tutti i melafonini lanciati sino ad oggi.

Da notare che una capacità di almeno 5.500 mAh renderebbe la batteria del primo iPhone pieghevole competitiva anche rispetto ai vari modelli delle aziende concorrenti: tanto per fare qualche sempio, infatti, Samsung Galaxy Z Fold7 ha una batteria da 4.400 mAh mentre Google Pixel 10 Fold ne ha una da 5.000 mAh.

In sostanza, i motivi per essere impazienti per il lancio del primo iPhone pieghevole non mancano.