Il compromesso tra comfort prolungato e consapevolezza dell’ambiente circostante è una sfida costante nel mondo degli auricolari true wireless. Molti utenti mal sopportano la sensazione di occlusione delle cuffie in-ear, specialmente durante l’attività fisica o negli spostamenti urbani. Huawei FreeClip 2 si propone come la soluzione definitiva a questo dilemma, grazie a un design open-ear innovativo che non sacrifica la qualità audio. Con l’offerta di lancio attuale, che prevede uno sconto di 20€ al checkout, questo prodotto diventa un’opportunità ancora più interessante. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i dettagli di questa promozione.

Huawei FreeClip 2: design funzionale e audio senza compromessi

Il cuore del progetto Huawei FreeClip 2 risiede nel suo design unico, pensato per massimizzare il comfort senza isolare l’utente dal mondo esterno. La struttura Airy C-bridge a clip, realizzata con una lega a memoria di forma e silicone liquido, si adatta delicatamente all’orecchio senza entrare nel canale uditivo. Con un peso di appena 5,1 grammi per auricolare, risultano quasi impercettibili anche dopo ore di utilizzo, eliminando la fastidiosa sensazione di “tappo” tipica dei modelli in-ear. Questa caratteristica li rende ideali per lo sport, il commuting e per chiunque abbia bisogno di rimanere vigile sui rumori ambientali per questioni di sicurezza.

Sotto il profilo tecnico, questi auricolari non deludono. Sono equipaggiati con un nuovo driver da 10,8 mm a doppia membrana, capace di restituire un suono ricco e con una pressione sonora sorprendente per un modello open-ear. La connettività è affidata al Bluetooth 5.4 con supporto a codec avanzati come L2HC, garantendo una trasmissione stabile e di alta qualità. Un altro punto di forza è la qualità in chiamata: il sistema basato su 2 microfoni, una VPU (Voice Pick-Up) e un algoritmo DNN potenziato da un processore NPU AI isola la voce in modo eccellente, assicurando conversazioni cristalline anche in ambienti rumorosi.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: si arriva fino a 9 ore di riproduzione con una singola carica, estendibili a ben 38 ore totali utilizzando la custodia di ricarica. La ricarica rapida permette di ottenere circa 3 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica. Completano il pacchetto la certificazione IP57 contro acqua e sudore, i controlli gestuali e con movimento della testa, e la connessione dual-device per un passaggio fluido tra due dispositivi.

Design : Open-ear “a clip” con Airy C-bridge

: Open-ear “a clip” con Airy C-bridge Peso : 5,1 g per auricolare

: 5,1 g per auricolare Driver : Dinamico da 10,8 mm a doppia membrana

: Dinamico da 10,8 mm a doppia membrana Connettività : Bluetooth 5.4 (AAC, SBC, L2HC)

: Bluetooth 5.4 (AAC, SBC, L2HC) Autonomia : Fino a 9 ore (auricolari) / 38 ore (con custodia)

: Fino a 9 ore (auricolari) / 38 ore (con custodia) Resistenza : Certificazione IP57

: Certificazione IP57 Chiamate : Sistema a 2 microfoni + VPU + DNN

: Sistema a 2 microfoni + VPU + DNN Funzioni smart: Riconoscimento L/R automatico, controlli con movimento della testa, audio adattivo

L’offerta di lancio da non perdere su Amazon

Questa è un’ottima occasione per acquistare i nuovi auricolari di casa Huawei a un prezzo di lancio davvero vantaggioso. Il prezzo di listino ufficiale per gli HUAWEI FreeClip 2 è di 199€. Tuttavia, grazie alla promozione di lancio attualmente attiva su Amazon, è possibile ottenere uno sconto immediato di 20€ applicato direttamente al momento del checkout. In questo modo, il prezzo finale scende a soli 179€.

L’offerta è disponibile per la colorazione Nera e rappresenta un risparmio netto di circa il 10% sul prezzo di listino. Acquistando su Amazon, si ha inoltre accesso a tutti i vantaggi del servizio, inclusa la spedizione rapida per gli abbonati Prime e una politica di reso affidabile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e gode di una garanzia estesa a 30 mesi, un ulteriore valore aggiunto. Trattandosi di un’offerta di lancio, la sua durata potrebbe essere limitata nel tempo o soggetta all’esaurimento delle scorte disponibili, pertanto si consiglia di approfittarne quanto prima.

