Trovare un robot aspirapolvere top di gamma che unisca una navigazione LiDAR precisa a un profilo ultra-ribassato è una sfida costante. Roborock Qrevo Curv 2 Pro risolve questo dilemma con una soluzione ingegnosa e ora, grazie a un’offerta imperdibile, lo fa a un prezzo decisamente più accessibile. Parliamo di un dispositivo con una potenza di aspirazione da 25.000 Pa, sistema di lavaggio con acqua calda a 100°C e una dock completamente automatizzata, che nasconde elegantemente il robot quando non è in uso. Solitamente proposto a un prezzo di listino impegnativo, oggi è disponibile su Amazon con uno sconto che lo rende un vero affare. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa promozione una delle più interessanti del momento.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro: potenza e intelligenza sotto gli 8 cm

Roborock Qrevo Curv 2 Pro si distingue immediatamente per il suo design intelligente e funzionale. Il suo profilo ribassato, con un’altezza di appena 7,98 cm, gli permette di infilarsi agevolmente sotto mobili, letti e divani, zone dove la polvere tende ad accumularsi. Questo è possibile grazie alla tecnologia RetractSense, che integra una torretta LiDAR retrattile: il sensore si solleva per una mappatura a 360° precisa e si abbassa per passare sotto gli ostacoli più bassi, senza sacrificare l’efficacia della navigazione.

Sotto la scocca, il robot nasconde una potenza di aspirazione HyperForce da 25.000 Pa, capace di rimuovere polvere fine, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi tappeti e fughe. A supporto lavora la spazzola centrale DuoDivide, progettata per essere anti-groviglio, un vantaggio enorme per chi convive con animali domestici o ha capelli lunghi. La pulizia dei bordi è affidata alla spazzola laterale estensibile FlexiArm Arc, che raggiunge con precisione angoli e battiscopa.

La sezione lavaggio è altrettanto avanzata. I doppi mop rotanti (200 rpm) esercitano una pressione costante sul pavimento e vengono lavati nella dock con acqua calda continua a 100°C, per igienizzare e rimuovere lo sporco ostinato. La stazione multifunzione non si limita a questo: asciuga i panni con aria calda a 55°C, svuota automaticamente il serbatoio della polvere e gestisce il rabbocco dell’acqua pulita nel robot. La navigazione è potenziata dalla tecnologia Reactive AI, che riconosce ed evita ostacoli comuni come cavi, calzini e piccoli giocattoli, garantendo sessioni di pulizia senza interruzioni. Infine, il sistema AdaptLift permette al robot di sollevarsi per superare soglie fino a 4 cm e adattarsi ai tappeti a pelo lungo.

Per ulteriori dettagli: Recensione Roborock Qrevo Curv 2 Pro: il robot che unisce tecnologia e design

Un’offerta da non perdere: 400€ di sconto su Amazon

L’opportunità di acquistare un dispositivo di questo calibro a un prezzo scontato è rara. Il Roborock Qrevo Curv 2 Pro è attualmente protagonista di una promozione eccezionale su Amazon. Il prezzo di listino ufficiale è fissato a 1.299€, una cifra che rispecchia le sue caratteristiche da top di gamma assoluto. Grazie all’offerta in corso, è possibile acquistarlo a soli 899€.

Questo si traduce in un risparmio netto di ben 400€, che corrisponde a uno sconto di quasi il 31% sul prezzo originale. Si tratta di un taglio di prezzo significativo, che posiziona il robot in una fascia di mercato estremamente competitiva, rendendolo un acquisto ancora più vantaggioso. L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon, con la garanzia e la velocità di spedizione tipiche del marketplace, inclusa la spedizione gratuita per gli abbonati al servizio Prime. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su prodotti di recente lancio tendono ad avere una durata limitata e sono soggette alla disponibilità delle scorte.

