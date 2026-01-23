Charles Leclerc, Pilota della Scuderia Ferrari:

Sicuramente la preparazione per quest’anno è stata ancora più importante di altri anni, soprattutto per noi piloti, perché ci sono tanti sistemi che sono nuovi in macchina e che dobbiamo imparare. È una bella opportunità, sia per il team sia per noi piloti, per provare a usare queste nuove macchine nel migliore dei modi subito, da inizio stagione. Mi sento pronto e siamo tutti molto motivati.

È difficile dire cosa mi incuriosisca di più (del nuovo regolamento, ndr). Ci sono così tanti cambiamenti che alla fine la macchina è completamente nuova, però sicuramente penso che quello più significativo sia la gestione del motore e della power uinit in sé. C’è una parte elettrica molto più grande che rende la gestione in gara molto più complicata e quella è una bella sfida per i piloti, perché dovremo adattarci in fretta. Questa è forse la parte che ho voglia di sperimentare al più presto.

Quando si scopre una nuova macchina, i primi giorni c’è soprattutto spazio per l’istinto, per capire quali siano le cose di cui ha bisogno la macchina in termini di guida. Poi si va più sull’adattamento su cose più specifiche. […] Quest’anno sarà impegnativo ma faremo assolutamente di tutto per riportare la Ferrari dove merita.