Huawei vuole estendere la sua presenza nel segmento dell’audio open-ear e annuncia l’arrivo imminente in Europa della sua ultima generazione di cuffie always-on: le HUAWEI FreeClip 2 si preparano a sbarcare sul mercato italiano puntando su design innovativo, comfort elevato e suono intelligente. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere e come accaparrarsi uno sconto in vista del debutto.

HUAWEI FreeClip 2 in arrivo in Italia

Le HUAWEI FreeClip 2 hanno fatto il loro debutto globale l’11 dicembre 2025 a Dubai, durante l’evento “Unfold the moment”, ma in queste ore arriva la conferma dell’imminente arrivo in Europa.

Il produttore cinese ha colto il sempre maggiore interesse dei consumatori per design che vanno oltre i formati tradizionali in-ear e over-ear per le cuffie, e nel 2023 ha lanciato le HUAWEI FreeClip, introducendo l’innovativa forma a clip open-ear ispirata all’estetica dei gioielli e progettata per il comfort duraturo. Questa prima generazione ha raggiunto oltre 4 milioni di spedizioni globali, ha vinto il Good Design Award 2024 in Giappone e ha ottenuto ampi consensi da parte dei media internazionali; inoltre, tra gennaio e luglio 2025 questo modello si è classificato al primo posto tra le cuffie open-ear più vendute in Cina.

Con HUAWEI FreeClip 2 il produttore prosegue la sua evoluzione, rendendo l’audio always-on più leggero, espressivo e intelligente. Il concetto chiave è proprio l'”audio always-on”: cuffie da indossare tutto il giorno che fondono innovazione acustica e la consapevolezza dell’ambiente circostante.

Le nuove cuffie si basano sul design del modello originale e perfezionano ulteriormente comfort, stabilità e prestazioni sonore. Utilizzano driver doppi per garantire un suono più chiaro e dinamico, e la principale novità risiede nell’integrazione di un processore NPU AI che offre prestazioni di calcolo dieci volte superiori rispetto alla versione precedente, migliorando in modo significativo la gestione dell’audio e le funzioni di cancellazione del rumore.

Le nuove cuffie pesano appena 5,1 grammi e sono certificate IP57 per la resistenza a polvere e acqua. Supportano la connessione a più dispositivi contemporaneamente e promettono fino a 38 ore di autonomia totale (considerando la custodia di ricarica), un dato che le rende adatte anche per viaggi lunghi senza necessità di ricariche frequenti.

Come ottenere un coupon per uno sconto di lancio

Le HUAWEI FreeClip 2 hanno già superato in Cina le 80.000 unità preordinate nella prima ora. Saranno disponibili in Italia dal 22 gennaio 2026, ma potete già iscrivervi attraverso il sito ufficiale per ricevere un coupon sconto di 30 euro. Il produttore ha specificato che maggiori dettagli su prezzi e colorazioni saranno annunciati nei prossimi giorni.

In Cina, le cuffie sono in vendita al prezzo consigliato di 1299 yuan, pari a circa 160 euro (lo stesso prezzo del modello precedente); in Italia la prima generazione viene proposta al prezzo consigliato di 199,90 euro, quindi possiamo aspettarci una cifra simile.