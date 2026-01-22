Mancano ancora diversi mesi al debutto di iPhone 18 Pro, il prossimo smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino, ma nel frattempo nuovi leak suggerirebbero alcune novità (e continue contraddizioni, a dirla tutta) per la Dynamic Island del nuovo dispositivo, soprattutto per quel che riguarda la sua posizione specifica in corrispondenza della porzione superiore dello schermo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 18 Pro: Dynamic Island ancora al centro?

Se alcuni leak e report (provienienti dal portale The Information) suggerivano lo spostamento della Dynamic Island sulla porzione superiore sinistra del display di iPhone 18 Pro, le ultime dichiarazioni dell’analista Ross Young e dell’informatore Instant Digital, che avrebbero riportato l’ago della bilancia a quel che si rumoreggiava negli ultimi mesi.

A detta loro, la Dynamic Island rimarrà dunque al centro della porzione superiore, sebbene con una dimensione notevolmente ridotta e visibilmente più contenuta rispetto alle precedenti iterazioni. Nessuno stravolgimento in termini di posizione, dunque, ma alcune novità per le dimensioni.

Tra le novità salienti del nuovo iPhone 18 Pro potrebbe esserci anche un nuovo sistema di Face ID integrato sotto il display, che avrebbe quindi permesso la riduzione significativa della stessa Dynamic Island e del foro centrale.

Vi ricordiamo infine che il lancio di iPhone 18 Pro è previsto per i primi mesi del 2026, rompendo la decennale “tradizione” che vedeva l’uscita della serie completa dei nuovi iPhone (che comprende i modelli standard e Pro) nei mesi autunnali. Come sempre vi invitiamo a prendere con cautela tali informazioni, nell’attesa di una conferma (o smentita che dir si voglia) dalla compagnia di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti più precisi (e ufficiali, soprattutto) direttamente da Apple, che arriveranno ragionevolmente nel corso dei prossimi mesi.