Il team di Microsoft ha confermato che l’aggiornamento di Windows 11 di gennaio 2026 sta causando almeno tre problemi importanti.

Tra questi problemi vi è un bug che impedisce il funzionamento di “Arresta il sistema” sui PC più vecchi con versione 23H2, sebbene la sua diffusione viene definita “rara” mentre gli altri due problemi sarebbero piuttosto diffusi.

Scoperti alcuni nuovi bug di Windows 11

La scorsa settimana il colosso di Redmond ha rilasciato i seguenti aggiornamenti come parte del January 2026 Patch Tuesday:

Windows Server 2025 (KB5073379)

Windows Server 2023 (KB5073450)

Windows 11 25H2 (KB5074109)

Windows 11 23H2 (KB5073455)

Windows 10 ESU (KB5073724)

Dopo il rilascio, il team di Microsoft si è reso conto che le nuove versioni software hanno introdotto alcuni problemi e si è subito messo al lavoro per trovare una soluzione.

Il primo problema, riscontrato dopo l’installazione di Windows 11 KB5074109 (25H2), riguarda le connessioni Desktop remoto dall’App Windows (nel momento in cui gli utenti fanno clic su Connetti, il flusso di richiesta delle credenziali si interrompe immediatamente e si verifica un errore di autenticazione). Questo bug è stato fortunatamente risolto nelle scorse ore.

Il secondo problema è stato riscontrato dopo l’installazione di Windows 11 KB5073455 (23H2) e a causa di esso alcuni PC con System Guard Secure Launch abilitato non riescono a completare un normale arresto o un’ibernazione: in pratica, se si clicca su Arresta il sistema o Sospendi, il sistema operativo avvia la procedura ma, invece di entrare nello stato di alimentazione previsto, si riavvia semplicemente. Anche questo bug è stato risolto nelle scorse ore.

Il terzo problema è stato riscontrato dopo l’installazione di Windows 11 KB5074109 e riguarda Outlook Classic, che non si apre più con gli account POP. Al momento per questo bug il colosso di Redmond non ha ancora rilasciato un fix.

Stando alle segnalazioni degli utenti, in seguito all’installazione dell’aggiornamento di gennaio 2026 di Windows 11 sono stati riscontrati anche altri piccoli bug, che fino a questo momento non sono stati ufficialmente riconosciuti da Microsoft.

In sostanza, il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per il team di sviluppatori del colosso di Redmond.