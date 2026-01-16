Netflix compie un nuovo, importantissimo passo nella strategia di rafforzamento del proprio catalogo cinematografico e lo fa mettendo nero su bianco un accordo destinato a lasciare il segno nel panorama dello streaming globale. La piattaforma ha infatti ampliato in modo sostanziale la partnership con Sony Pictures Entertainment, ottenendo i diritti di streaming Pay-1 a livello mondiale per i film dello studio, diventando di fatto la prima destinazione globale per le nuove uscite cinematografiche Sony dopo il passaggio nelle sale.

Si tratta di un’evoluzione significativa rispetto all’accordo precedente, che garantiva a Netflix l’esclusiva soltanto in alcuni territori (come Stati Uniti, Germania e sud est asiatico), e che ora viene esteso su scala globale con un rollout progressivo che si concluderà all’inizio del 2029.

Un accordo pluriennale da oltre 7 miliardi di dollari tra Netflix e Sony

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa dell’azienda, l’intesa pluriennale avrebbe un valore superiore ai 7 miliardi di dollari, una cifra che rende bene l’idea di quanto Netflix consideri strategica la collaborazione con Sony. L’accordo prevede che i film Sony arrivino sulla piattaforma nella cosiddetta finestra Pay-1, ovvero il primo periodo di disponibilità in streaming dopo la distribuzione cinematografica e quella home entertainment (digitale e fisica).

In altre parole, Netflix sarà l’unica piattaforma di streaming a pagamento a ospitare i lungometraggi di Sony in questa fase cruciale del ciclo di vita dei film, rafforzando ulteriormente la propria posizione rispetto ai concorrenti.

Tra i contenuti più attesi inclusi nel nuovo accordo spicca senza dubbio il live-action di The Legend of Zelda, uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da Sony in collaborazione con Nintendo, nonché uno dei film più osservati dell’intero panorama cinematografico futuro.

Accanto a Zelda, Netflix ospiterà anche una quadrilogia di biopic dedicata ai Beatles, diretta dal premio oscar Sam Mendes, un’operazione di grande respiro culturale e commerciale che conferma l’importanza dell’intesa anche sul piano artistico.

Tra i primi film Sony che arriveranno su Netflix grazie al nuovo accordo figurano inoltre:

The Nightingale, adattamento del romanzo di successo di Kristin Hannah con Dakota ed Elle Fanning

Buds di Sony Pictures Animation

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, capitolo conclusivo della trilogia animata

La collaborazione tra Netflix e Sony non parte certo da zero, e anzi, ha già dimostrato tutta la sua efficacia negli ultimi anni; titoli come Uncharted, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Anyone But You, Venom: The Last Dance e It Ends With Us hanno trovato sulla piattaforma una seconda vita di grande successo, raggiungendo un pubblico ancora più ampio rispetto alla sola distribuzione cinematografica.

In alcuni casi, come con KPop Demon Hunters, Netflix è riuscita addirittura a trasformare una produzione animata Sony in un vero e proprio fenomeno, confermando la forza della sinergia tra le due aziende e la capacità della piattaforma di valorizzare i contenuti al di là del loro debutto in sala.

Il nuovo accordo Pay-1 globale non entrerà in vigore tutto in una volta, l’implementazione sarà graduale a partire dalla fine del 2026, man mano che scadranno i diritti territoriali esistenti, con la piena disponibilità globale dei film Sony su Netflix prevista per l’inizio del 2029.

Nel frattempo, l’intesa prevede anche la concessione in licenza di titoli selezionati dal catalogo storico di Sony Pictures, includendo non solo lungometraggi ma anche alcuni programmi televisivi, con l’obbiettivo di arricchire ulteriormente la libreria della piattaforma.

Questo accordo con Sony si inserisce in una fase di forte espansione per Netflix che, parallelamente, sta portando avanti operazioni ancora più ambiziose, come il tentativo di acquisizione di Warner Bros. Discovery per 82,7 miliardi di dollari, una mossa che ha già generato forti tensioni nel settore e reazioni legali da parte di altri attori come Paramount.

In attesa di capire come evolverà il quadro complessivo dell’industria dell’intrattenimento, una cosa è ormai chiara, Netflix vuole diventare sempre più il punto di riferimento globale per il cinema, e l’accordo con Sony Pictures va esattamente in questa direzione.