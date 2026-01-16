MSI sta rilanciando la sua linea di monitor gaming di fascia altissima MEG, e lo fa con un prodotto che vuole andare ben oltre il classico aggiornamento dell’hardware ma integra una funzione quasi controversa. Presentato al CES 2026 (sotto potete vedere un video delle nostre prime impressioni), il nuovo MSI MEG X non si limita a visualizzare il gioco ma analizza in tempo reale ciò che accade sullo schermo e interviene attivamente per aiutare il giocatore. In alcuni casi, con funzioni che sfiorano apertamente il concetto di “cheat” ovvero di trucco nei videogiochi.

Un dispositivo che in questo breve periodo di esistenza ha già aperto interrogativi interessanti sul futuro del gaming competitivo.

MSI MEG X è il monitor da gaming pensato in tutto per gli eSport

Partiamo dal punto di vista tecnico, poiché MEG X è tutto ciò che ci si aspetta da un monitor gaming di altissimo livello. MSI ha scelto un pannello QD-OLED di quinta generazione da 34 pollici, con risoluzione 3440 × 1440 e formato ultrawide 21:9. Il refresh rate arriva a 360 Hz, mentre il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms, valori che lo collocano nella fascia più estrema del mercato.

Queste specifiche lo rendono ideale per sparatutto competitivi e giochi ad alta velocità, grazie a movimenti estremamente nitidi, contrasto elevato e ottime prestazioni nelle scene scure. Già così, il MEG X sarebbe un monitor di riferimento per il settore degli eSport, ma il vero punto di svolta, anche potenzialmente controverso sta nel software.

Un’intelligenza artificiale che lavora direttamente sul display

La caratteristica che distingue davvero il MEG X è il suo sistema di intelligenza artificiale integrato nel monitor stesso, indipendente dal software di gioco. Il display analizza il segnale video in ingresso e applica una serie di interventi in tempo reale, senza bisogno di supporto da parte degli sviluppatori.

Con un semplice comando, il giocatore può attivare funzioni che evidenziano i personaggi a schermo, rendendo i nemici più facili da individuare anche durante movimenti rapidi o situazioni caotiche. L’AI è inoltre in grado di ridurre l’effetto accecante delle flashbang, accorciando il tempo in cui lo schermo resta completamente bianco dopo un’esplosione luminosa.

Nelle scene più buie, il monitor regola automaticamente luminosità e contrasto per mantenere visibili i dettagli senza interventi manuali. È presente anche una funzione di zoom digitale pensata per migliorare la precisione di mira, con una modalità opzionale in stile visione notturna per le aree a bassa illuminazione.

Il MEG X è anche in grado di riconoscere il tipo di contenuto mostrato e cambiare automaticamente preset video, passando ad esempio a una modalità dedicata quando rileva un gioco di guida. A completare il pacchetto ci sono illuminazione RGB sincronizzata con lo stato di gioco e un assistente vocale che permette di aprire menu o modificare impostazioni senza usare mani o controller.

Ciò che è davvero affascinante, è che tutto questo avviene all’interno del monitor, senza accesso ai file di gioco o configurazioni varie; un dettaglio che rende queste funzioni particolarmente difficili da intercettare anche dai sistemi anti-cheat.

Un vantaggio controverso che rischia di non essere accettato

Non a caso, MSI stessa suggerisce di usare queste funzioni in single player o in allenamento. In ambito competitivo, strumenti di questo tipo rischiano di essere considerati inaccettabili e potrebbero venire classificati come imbrogli portando alla squalifica del giocatore di turno.

Nei tornei e nei giochi competitivi più seri, la linea tra hardware avanzato e vantaggio sleale resta molto netta. Se il MEG X arriverà sul mercato così com’è stato presentato, potrebbe diventare un monitor potentissimo per il gioco in solitaria, ma difficilmente troverà spazio negli ambienti eSport regolamentati. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e in che modo questo monitor verrà accolto dai giocatori professionisti.