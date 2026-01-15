TP-Link continua a espandere e migliorare la propria offerta di dispositivi per la smart home e porta in Europa il TP-Link Tapo RV50 Pro Omni, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che rappresenta, almeno per ora, il punto più alto dell’offerta Tapo. Come afferma la stessa azienda, si tratta di un modello pensato per chi cerca un’esperienza sempre più automatizzata, in grado di unire buone prestazioni di pulizia, una stazione di lavaggio completa e l’integrazione con gli ecosistemi smart grazie al supporto Matter.

L’arrivo del RV50 Pro Omni anticipa anche il posizionamento del futuro RV70 Pro Ultra, che andrà ancora oltre. Ma già così, il nuovo top di gamma Tapo punta a ritagliarsi uno spazio interessante in una fascia di mercato sempre più affollata.

Tapo lancia un robot con aspirazione potente, lavaggio evoluto e un’attenzione ai dettagli da primo della classe

Dal punto di vista tecnico, il Tapo RV50 Pro Omni adotta un approccio differente dalla concorrenza poiché non cerca il record assoluto, ma offre una dotazione solida e ben bilanciata puntando ad altri dettagli. Per fare un’esempio, la potenza di aspirazione arriva fino a 15.000 Pa, un valore che lo colloca nella fascia medio-alta del mercato e che dovrebbe garantire risultati efficaci su polvere, briciole e sporco quotidiano, anche su tappeti; cifre che però non raggiungono le vette della categoria.

Uno degli aspetti più interessanti è la spazzola centrale anti-groviglio, progettata per tagliare capelli e peli durante la rotazione, riducendo la manutenzione manuale. A questa si affianca una spazzola laterale, pensata per migliorare la copertura lungo i bordi.

Per il lavaggio, Tapo adotta due mop rotanti, capaci di girare fino a 180 volte al minuto e di esercitare una pressione verso il basso di 8N. Non manca un braccio estensibile che consente al robot di arrivare meglio negli angoli e lungo i battiscopa, una delle aree tradizionalmente più difficili da pulire per i robot.

Una stazione di lavaggio che fa (quasi) tutto da sola

Il vero salto di qualità del RV50 Pro Omni passa però dalla stazione di docking avanzata, che riduce al minimo l’intervento umano. Qui il robot non si limita a ricaricarsi, ma gestisce in autonomia tutte le fasi post-pulizia.

I mop vengono rimossi automaticamente quando il robot rileva un tappeto, evitando di bagnare le superfici tessili. Al termine del lavaggio, la base si occupa di pulirli con acqua calda a 60°C e di asciugarli con aria calda a 50°C, un dettaglio importante per limitare odori e proliferazione di batteri.

Navigazione laser, app completa e, soprattutto, supporto Matter

Per muoversi in casa, il Tapo RV50 Pro Omni utilizza un sistema di navigazione laser, in grado di mappare gli ambienti e di riconoscere ostacoli lungo il percorso. L’utente può intervenire tramite l’app Tapo per definire zone vietate, programmare le pulizie o avviare il robot da remoto.

La batteria integrata da 5.200 mAh dovrebbe garantire sessioni di pulizia complete anche in abitazioni di dimensioni medio-grandi, con ritorno automatico alla base in caso di necessità.

Un elemento sempre più rilevante e, probabilmente, la vera chicca di questo robot è il supporto a Matter, che rende il RV50 Pro Omni compatibile con diversi ecosistemi smart home. Questo significa una maggiore libertà di integrazione con assistenti vocali e piattaforme domotiche, senza rimanere vincolati a un singolo ambiente proprietario.

Prezzo e disponibilità europea

Il Tapo RV50 Pro Omni è già acquistabile in alcuni mercati europei e lo fa con un prezzo di lancio particolarmente aggressivo. Nel Regno Unito viene proposto a 499,99 sterline, grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 749,99 sterline. In Germania, su Amazon, il prezzo attuale è di 499,90 euro.

Il prodotto non è ancora disponibile in Italia anche se la pagina relativa è già presente sul sito TP-Link con la dicitura “Coming Soon”.

Non è chiaro quanto dureranno queste promozioni, né quando il modello arriverà ufficialmente anche in altri mercati extraeuropei. Quel che è certo è che Tapo sta cercando di posizionarsi come alternativa concreta ai marchi più blasonati del settore, puntando su funzioni da top di gamma a un prezzo molto più accessibile.

In attesa del futuro RV70 Pro Ultra, il RV50 Pro Omni sembra già un compromesso molto interessante per chi vuole un robot davvero autonomo, completo e pronto per la smart home del presente.