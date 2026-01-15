Da mesi si parla dell’atteso ritorno della celebre linea Osmo Pocket, eppure ogni nuova indiscrezione sembra aggiungere più domande che certezze all’equazione.

Anche questa volta DJI riaccende l’attenzione con nuovi leak dedicati a Osmo Pocket 4 e Osmo Pocket 4 Pro, due modelli che, almeno sulla carta, dovrebbero segnare un passo importante per le videocamere compatte dedicate a vlogging e creator. Il problema è che, mentre le immagini iniziano a circolare e i primi indizi commerciali emergono, la data di lancio continua a slittare in avanti, o almeno questa è l’impressione generale.

Ebbene, negli ultimi giorni sono emersi nuovi foto e avvistamenti online che confermano l’esistenza di entrambi i modelli, ma al contempo rafforzano l’idea che il debutto globale non sia imminente come qualcuno sperava.

DJI Osmo Pocket 4 Pro sarà sempre più riconoscibile ma rimangono le incertezze

Il leak più recente, merito del portale Xdrones Studio, riguarda ancora una volta la versione Pro, che sarebbe dotata di un doppio modulo fotografico. Un’immagine riemersa online, rilanciata da ambienti vicini al mondo dei droni e delle action cam, mostra chiaramente un corpo macchina con un blocco ottico molto più voluminoso rispetto al passato. La dimensione del modulo è tale da avvicinarsi a quella del display rotante, suggerendo un sensore più grande o comunque un comparto imaging più ambizioso rispetto alle generazioni precedenti.

Questo dettaglio, da solo, fa capire molto della direzione che DJI potrebbe voler prendere. La serie Osmo Pocket, nata come soluzione ultracompatta, sembra ormai orientata a sacrificare un po’ di discrezione in favore della qualità video, probabilmente per competere in modo più diretto con action cam avanzate e soluzioni modulari sempre più diffuse tra i creator.

Al momento, però, restano ignote le specifiche tecniche precise. Non ci sono conferme sulla risoluzione, sulla dimensione del sensore o sulla capacità video, ma il semplice fatto che il modulo Pro continui a comparire nei leak indica che il progetto è in una fase avanzata.

Avvistamenti su Amazon e segnali contrastanti

Parallelamente, anche il modello base Osmo Pocket 4 è tornato a far parlare di sé, seppur in modo più sfuggente. Per breve tempo sarebbe apparso su Amazon Germania, probabilmente come placeholder interno, prima di essere rimosso. Questo tipo di comparsa, pur non avendo alcun valore ufficiale, è spesso interpretato come un segnale che la distribuzione stava iniziando a prepararsi al lancio.

Eppure, proprio quando tutto lasciava pensare a un debutto ravvicinato, sono arrivate nuove indiscrezioni a raffreddare gli entusiasmi. Secondo le informazioni più recenti, DJI avrebbe nuovamente posticipato i piani di lancio, rinunciando a una presentazione nel mese corrente.

Le tempistiche ora appaiono più frammentate. L’Osmo Pocket 4 “standard” potrebbe arrivare tra la fine del primo trimestre 2026 e l’inizio del secondo, mentre la variante Pro sarebbe destinata a un lancio separato, indicativamente ad aprile 2026. Una strategia che, se confermata, segnerebbe una rottura rispetto al passato, con due annunci distinti invece di un debutto simultaneo.

Come fa notare la stessa fonte dell’indiscrezione, questo continuo slittamento apre a diverse interpretazioni. Da un lato, potrebbe trattarsi di una scelta prudente legata a strategie di mercato, magari per evitare sovrapposizioni con altri prodotti DJI in arrivo, come i nuovi stabilizzatori o accessori professionali. Dall’altro, non è da escludere che l’azienda stia ancora rifinendo il posizionamento dei due modelli, soprattutto se il Pocket 4 Pro dovesse rappresentare un salto più marcato in termini di prezzo e ambizioni.

Per ora, l’unica certezza e, allo stesso tempo, consolazione è che Osmo Pocket 4 e Pocket 4 Pro esistono e che DJI sta preparando qualcosa di più articolato rispetto a un semplice rinnovo generazionale. Resta da capire quando l’azienda deciderà di svelare del tutto i due prodotti e, soprattutto, se l’attesa sarà ripagata da un reale salto di qualità.