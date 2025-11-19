Nel corso delle ultime ore è stata presentata ufficialmente DJI Osmo Action 6, la nuova action cam che si distingue dal resto dei modelli attualmente in commercio per il suo sensore ad apertura variabile, in grado di assicurare un grado maggiore di qualità negli scatti: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

DJI Osmo Action 6: specifiche tecniche e prezzi

La caratteristica preponderante (e inedita) di DJI Osmo Action 6 è senz’ombra di dubbio rappresentata dall’apertura variabile del suo sensore: quest’ultimo è infatti in grado di offrire un’apertura che spazia rispettivamente da f/2.0 a f/4.0, in base alle esigenze del momento, adattandosi così ai singoli contesti. L’apertura massima risulta senz’altro utile in condizioni di scarsa illuminazione, permettendo di catturare maggiori quantità di luce ed ottenere conseguentemente immagini più nitide che in passato.

Valori di tutto rispetto anche nel caso delle riprese video: il nuovo sensore CMOS con formato da 1/1.1 pollici consente di effettuare registrazioni video con risoluzione 4K e a 60 frame al secondo, riuscendo così a catturare ogni dettaglio possibile, anche all’interno degli ambienti meno illuminati, coadiuvato dall’apposta modalità SuperNight.

Nessuna alterazione poi per la fedeltà cromatica durante queste particolari situazioni, grazie all’implementazione del sistema di colori D-Log M a 10 bit che preserva ogni dettaglio di luce e ombre all’interno della scena.

Il nuovo modello di casa DJI condivide alcune caratteristiche che avevamo visto qualche mese fa su iPhone 17, tra cui in particolare l’implementazione di un sensore quadrato: per le riprese, ogni content creator non si troverà dunque costretto a orientare manualmente l’action cam in verticale o in orizzontale, ma sarà possibile ritagliarle in un secondo momento, in base alle proprie preferenze, grazie all’uso dell’inedita modalità Personalizzato 4K.

La nuova DJI Osmo Action 6 torna utile anche per coloro che sono interessati ad effettuare riprese in slow-motion, grazie al supporto ai video a 120 frame al secondo, in grado di immortalare anche i dettagli più dinamici e concitati.

Nel caso di situazioni particolarmente movimentate, le modalità di stabilizzazione Rocksteady 3.0+ e Horizon Balancing si uniscono in sinergia per ridurre il più possibile le vibrazioni della fotocamera, e garantire così riprese stabilizzate e nitide. Nessun dettaglio in lontananza viene perso, grazie alla presenza dello zoom 2x, che non compromette in alcun modo le riprese in 4K.

Per chi fosse interessato ad acquistarla, DJI Osmo Action 6 è disponibile sul sito ufficiale della compagnia, oltre che gli store ufficiali DJI (localizzati rispettivamente a Milano e Roma) e nei negozi autorizzati,nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito: