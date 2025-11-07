DJI torna protagonista nel mondo del videomaking mobile con Osmo Mobile 8, il nuovo stabilizzatore per smartphone che ridefinisce il concetto di fluidità e tracciamento intelligente. Dopo aver consolidato la propria leadership con Osmo Mobile 6 e 7 — prodotti che avevano già reso accessibile a tutti la stabilizzazione professionale — la casa cinese alza ulteriormente l’asticella con una versione capace di coniugare libertà creativa, comfort d’uso e integrazione avanzata con l’ecosistema Apple.

Rotazione panoramica illimitata e design ottimizzato

Il cuore dell’innovazione di Osmo Mobile 8 è la rotazione panoramica orizzontale a 360°, una caratteristica che apre nuove possibilità narrative per video dinamici, transizioni cinematiche e angolazioni creative. DJI non si è limitata a migliorare la stabilizzazione — già eccellente con la settima generazione del suo sistema a tre assi — ma ha anche ripensato completamente l’ergonomia.

L’impugnatura è ora più compatta, inclinata per garantire un utilizzo naturale e comoda anche per le riprese dal basso. Il risultato è uno strumento leggero (appena 370 grammi) e capace di offrire fino a 10 ore di autonomia, ideale per vlog, dirette social o sessioni di viaggio intensive.

Osmo Mobile 8 si distingue anche per l’integrazione di un manico telescopico e di un treppiede incorporato, che ampliano la flessibilità d’uso senza ricorrere ad accessori esterni. Un approccio “all-in-one” che DJI aveva già sperimentato con successo nelle precedenti generazioni, ma che ora raggiunge una completa maturità progettuale.

Tracciamento intelligente potenziato e compatibilità Apple DockKit

Una delle novità più importanti è la compatibilità con Apple DockKit, il sistema sviluppato da Cupertino per il tracciamento automatizzato tramite app. Questa integrazione consente a chi utilizza un iPhone di sfruttare la funzione di tracking dell’oggetto anche all’interno dell’app Fotocamera nativa o in una qualsiasi delle oltre 200 app supportate, dalle piattaforme di livestreaming alle applicazioni di editing.

Accanto a DockKit, DJI introduce la nuova generazione della propria tecnologia proprietaria, ActiveTrack 7.0, accessibile tramite l’app DJI Mimo. L’algoritmo ora è in grado di riconoscere non soltanto persone, ma anche animali domestici e oggetti, mantenendo sempre il soggetto al centro della scena. La funzione “Dual Lens Boost” utilizza in modo intelligente il grandangolo e il teleobiettivo del dispositivo per compensare i movimenti e garantire un tracking fluido anche durante cambi di direzione improvvisi.

DJI ha inoltre migliorato la capacità di rilevamento multiplo, fondamentale per vlog di gruppo o scene in movimento: la modalità “Smart Capture” permette al sistema di individuare automaticamente più soggetti e passare da uno all’altro senza interruzioni evidenti — una caratteristica che nei nostri test con Osmo Mobile 7 era ancora limitata.

Un modulo multifunzione per audio e luce

L’esperienza d’uso è completata da un modulo multifunzione magnetico, elemento chiave del nuovo ecosistema OM8. Il dispositivo include una luce di riempimento regolabile su otto livelli, con controllo diretto tramite una rotella laterale per gestire luminosità e temperatura colore. In qualsiasi condizione — interni, tramonto, live in notturna — il gimbal riesce a garantire un’illuminazione uniforme senza la necessità di LED esterni.

Il modulo incorpora anche un ricevitore per microfono, compatibile con i trasmettitori DJI Mic 3, Mic 2 e Mic Mini. Questa scelta rende l’Osmo Mobile 8 un setup completo per la creazione di contenuti professionali, evitando cavi e accessori aggiuntivi. Estremamente utile anche la possibilità di controllare le funzioni principali attraverso gesti semplici: il palmo della mano per attivare o interrompere il tracciamento, il gesto a “V” per scattare o registrare e la doppia “L” per regolare l’inquadratura.

Un alleato per creator e vlog

DJI punta chiaramente al pubblico dei creator, segmento oggi in forte crescita. Con Osmo Mobile 8, chi realizza contenuti per TikTok, Instagram o YouTube può contare su una stabilizzazione impeccabile e funzioni pensate per il flusso creativo immediato: dalla transizione fluida tra camera frontale e posteriore al doppio tap sul grilletto per ruotare l’inquadratura, fino alla ricarica dello smartphone durante l’uso. Tutto è finalizzato a eliminare le interruzioni operative e a favorire la spontaneità.

L’Osmo Mobile 8 permette anche nuove prospettive grazie al riconoscimento degli animali domestici: una funzione che, unita al tracking automatico, consente di documentare giochi e movimenti del proprio cane o gatto con una qualità mai vista su uno smartphone. È un dettaglio, ma sottolinea l’attenzione di DJI per le esigenze reali dei videomaker contemporanei.

Prezzo, accessori e protezione DJI Care Refresh

Disponibile nei DJI Store di Milano e Roma, su dji-store.it e nei rivenditori autorizzati, Osmo Mobile 8 ha un prezzo consigliato di 159 euro. Tra gli accessori acquistabili separatamente figurano il supporto magnetico a sgancio rapido, i trasmettitori Mic Mini, Mic 2 e Mic 3, oltre all’impugnatura treppiede e al kit di tracciamento dedicato.

Come di consueto, DJI offre anche il piano DJI Care Refresh, che copre danni accidentali, collisioni e contatti con l’acqua, con la possibilità di ottenere fino a quattro sostituzioni in due anni.