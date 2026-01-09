Nel panorama sempre in fermento degli accessori tech, Satechi è indubbiamente uno dei produttori più apprezzati, grazie al connubio tra stile e funzionalità che contraddistingue l’azienda da anni.

In questi giorni anche l’azienda statunitense ha approfittato della kermesse del CES 2026 di Las Vegas, per mostrare una nuova linea di periferiche che combina design minimalista in alluminio, compatibilità multipiattaforma e batterie sostituibili senza attrezzi, la vera chicca di questa lineup.

Il brand californiano, noto per gli accessori pensati per l’ecosistema Apple, introduce due nuove tastiere wireless, EX1 e EX3, e un mouse compatto, l’EX Wireless Mouse, tutti accomunati da un approccio pratico alla manutenzione e da una costruzione elegante in metallo che segue fedelmente i canoni estetici del brand di Cupertino.

Satechi presenta le tastiere EX1 e EX3 dal design sofisticato e ultrasottile

Le nuove tastiere EX1 ed EX3 si distinguono per la loro linea sottile e per un comfort di digitazione simile a quello dei MacBook moderni e che, in termini di design, si allineano ai modelli realizzati da Apple stessa. La EX3 si differenzia per la presenza di un tastierino numerico completo e tasti freccia di dimensioni standard, mentre la EX1 è più compatta e pensata per chi cerca la massima portabilità.

Entrambe supportano fino a quattro dispositivi contemporaneamente, collegabili tramite Bluetooth o dongle USB-C, e includono un selettore per passare da layout Windows a macOS. Satechi ha previsto anche un sistema di batteria modulare facilmente sostituibile: basta rimuovere un piccolo pannello fissato da una sola vite per accedere all’alloggiamento.

La durata della batteria è stimata in diverse settimane con un uso tipico, mentre l’assenza della retroilluminazione contribuisce a mantenere i consumi contenuti.

EX Wireless Mouse: compatto, silenzioso e in alluminio

Il nuovo Satechi EX Wireless Mouse punta sulla versatilità. Può collegarsi fino a tre dispositivi (due via Bluetooth e uno tramite dongle USB-C), con un pulsante posto sotto la scocca per passare rapidamente da un dispositivo all’altro.

Nonostante il prezzo contenuto, il mouse vanta una scocca superiore in alluminio, click silenziosi e una porta di ricarica USB-C frontale. Anche in questo caso, Satechi ha introdotto una batteria rimovibile: quando la capacità cala dopo anni di utilizzo, può essere sostituita in pochi secondi, senza strumenti.

Prezzi e disponibilità

I nuovi accessori arriveranno inizialmente negli Stati Uniti, ma l’azienda ha anticipato che la distribuzione internazionale seguirà a breve.

Satechi EX Wireless Mouse : 29,99 dollari;

: 29,99 dollari; Satechi Slim EX1 Wireless Keyboard : 49,99 dollari;

: 49,99 dollari; Satechi EX3 Wireless Keyboard (con tastierino numerico): 69,99 dollari.

Con questa nuova gamma, Satechi conferma la sua attenzione al design funzionale e alla sostenibilità, offrendo prodotti facilmente riparabili e compatibili con più piattaforme, senza rinunciare a eleganza e accessibilità che da sempre contraddistingue il brand.