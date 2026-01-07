Al CES 2026, Lenovo ha deciso di mostrare senza mezzi termini come immagina il futuro del gaming, puntando su form factor inediti, IA applicata alle prestazioni e dispositivi sempre più pensati anche per chi gioca in mobilità. Tra concept dal forte impatto scenografico e prodotti pronti al debutto, il messaggio è chiaro: l’universo Legion punta a soddisfare ogni tipologia di giocatore, dagli e-sport professionisti ai gamer sempre in movimento.

Legion Pro Rollable: il laptop che cambia dimensione

La novità più spettacolare è senza dubbio il Legion Pro Rollable Concept, un laptop gaming che prova a risolvere uno dei grandi limiti di chi gioca ad alto livello in viaggio: la dimensione dello schermo. Il display OLED Lenovo PureSight parte da 16 pollici, ma può espandersi orizzontalmente fino a 21,5 o addirittura 24 pollici grazie a un pannello arrotolabile azionato da un sistema a doppio motore.

L’idea è quella di offrire agli atleti e-sport una superficie di gioco simile a quella delle postazioni da competizione, mantenendo però la portabilità di un notebook. Lenovo ha pensato anche a modalità dedicate: Focus Mode a 16″, Tactical Mode a 21,5″ e Arena Mode a 24″, pensate per diversi tipi di allenamento e sessioni competitive.

Sotto la scocca, almeno a livello concettuale, non manca nulla: processori Intel Core Ultra di fascia alta e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, con supporto alle nuove tecnologie Blackwell e DLSS 4. Ovviamente parliamo di un proof of concept, ma è uno di quelli che lasciano davvero il segno.

Lenovo spinge sull’ottimizzazione intelligente grazie all’IA

Accanto al rollable, Lenovo ha mostrato anche un interessante AI Frame Gaming Display, un concept che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la leggibilità e la consapevolezza durante il gioco. Tra le funzioni troviamo il riconoscimento automatico delle scene, l’ingrandimento delle aree chiave della mappa, il tracciamento del cursore e persino suggerimenti in tempo reale durante missioni complesse.

È un approccio che va oltre il semplice aumento degli FPS: l’IA viene usata per aiutare il giocatore a leggere meglio ciò che succede a schermo, soprattutto negli FPS e nei MOBA, dove anche un dettaglio può fare la differenza.

Legion Go con SteamOS: la portatile Lenovo diventa più “console”

Non solo concept. Lenovo ha annunciato anche Legion Go Powered by SteamOS, una versione della sua console portatile che arriva nativamente con il sistema operativo di Valve. Il risultato è un’esperienza molto più vicina a quella di una console tradizionale, con accesso diretto alla libreria Steam, sospensione e ripresa rapida e un’interfaccia ottimizzata per i controlli fisici.

L’hardware resta di alto livello: display OLED da 8,8 pollici, processore fino ad AMD Ryzen Z2 Extreme, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e storage PCIe espandibile. Lenovo promette prestazioni di livello desktop in formato portatile, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 1049 euro e arrivo previsto nella prima metà del 2026.

Nuovi Legion e LOQ per gamer e creator

Il rinnovamento passa anche dai laptop più “tradizionali”. Il Legion 7a si presenta come una macchina potente ma più sottile e leggera rispetto al passato, pensata non solo per il gaming ma anche per streaming, creazione e applicazioni tecniche. A bordo troviamo i nuovi processori AMD Ryzen AI 400 e GPU NVIDIA RTX serie 50, con ottimizzazione affidata al Lenovo AI Engine+.

Arrivano poi i nuovi Legion 5i e 5a, pensati come soluzioni tuttofare per chi gioca ma non solo, e la gamma Lenovo LOQ, rivolta a gamer e studenti che cercano un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, senza rinunciare alle nuove GPU RTX.

Un segnale chiaro per il futuro del gaming

Tra schermi che cambiano formato, intelligenza artificiale applicata al gameplay e dispositivi portatili sempre più vicini alle prestazioni desktop, Lenovo al CES 2026 ha delineato una direzione precisa: il gaming non è più vincolato a una singola postazione.

Insomma, che si tratti di giocare alla scrivania, in mobilità o in ambito competitivo, la strategia Legion punta a garantire continuità di esperienza e prestazioni elevate in ogni contesto.