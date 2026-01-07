Signify presenta diverse novità al CES 2026, tra le quali spicca una funzionalità pensata per rivoluzionare il modo in cui gli utenti Philips Hue vivono le scene di luce: si chiama Hue SpatialAware, ed è una funzione innovativa che analizza la disposizione della stanza e la posizione delle luci per creare un’esperienza di illuminazione più adatta allo spazio. Andiamo a scoprire tutto.
Philips Hue SpatialAware promette una nuova dimensione per la smart home
Philips Hue vuole rivoluzionare il design dell’illuminazione con la nuova funzione Hue SpatialAware, con l’intento di offrire una luce più naturale, armoniosa e coinvolgente, proprio come se fosse progettata da un lighting designer.
Le scene Hue SpatialAware consentono di “portare la natura negli ambienti domestici” ricreando configurazioni di luce naturale realistiche, grazie alla comprensione della posizione di ogni punto luce. L’idea è quella di offrire un’esperienza ancora più immersiva, aggiungendo nuova dimensione al concetto di smart home. Attualmente, utilizzando le scene predefinite della Galleria delle Scene all’interno dell’app Philips Hue, i colori vengono distribuiti senza considerare la posizione delle luci all’interno delle stanze.
Con la nuova funzione SpatialAware, le scene vengono assegnate in modo intelligente, sfruttando la consapevolezza dell’ambiente. Ad esempio, in una scena con tramonto, la lampade su un lato emettono tonalità calde e dorate che richiamano il sole che cala, mentre sul lato opposto assumono sfumature più scure, per una maggiore profondità. Nelle immagini qui in basso possiamo apprezzare le differenze (prima e dopo).
“Questa funzione rappresenta un passo avanti significativo nel design dell’illuminazione intelligente per la casa, superando gli effetti applicati ai singoli prodotti e introducendo un’illuminazione che si adatta allo spazio in cui le persone vivono“, ha dichiarato John Smith, Business Leader di Philips Hue. “Tutte le scene di luce Philips Hue sono progettate per ambienti reali e questa nuova funzione offre un’esperienza ancora più coesa, trasformando la smart home in una vera casa intelligente“.
Hue SpatialAware viene proposta agli utenti Bridge Pro e può contare su una configurazione semplice e intuitiva: è l’app a guidare passo passo nel processo, anche sfruttando le più recenti tecnologie di Realtà Aumentata e le fotocamere di smartphone e tablet (utilizzate per scansionare le stanze e determinare le posizioni delle luci). Il sistema dispone di un algoritmo che si occupa di tutto il resto, senza problemi per le eventuali aggiunte: il modello può essere aggiornato dopo la scansione delle modifiche.
In base a quanto riferito, la novità è compatibile con circa la metà delle scene rimasterizzate disponibili nella Galleria delle Scene, ed è progettata per ottenere il massimo delle scene ispirate alla natura (come Nebbia del lago, Brezza di montagna, Tramonto nella savana e Lago placido).
La funzione sarà disponibile dalla primavera 2026 direttamente dalla Galleria delle Scene, consentendo di applicare versioni ottimizzate SpatialAware delle scene, oppure, se si preferisce, di tornare alla modalità tradizionale.
Le altre novità del CES 2026 di Philips Hue
Durante il CES sono state annunciate ulteriori novità riguardanti il mondo Philips Hue, disponibili da subito oppure entro il primo trimestre dell’anno:
- supporto Apple Home: le videocamere cablate Hue Secure, il video doorbell Hue Secure e i sensori di contatto Hue funzioneranno presto (entro il primo trimestre 2026) con Apple Home; nei prossimi mesi si potrà visualizzare lo streaming video in modalità picture-in-picture su Apple TV e ricevere notifiche in tempo reale attraverso l’app Apple Home;
- supporto alla migrazione Multi Bridge: con l’installazione di un nuovo Bridge Pro, ora è possibile sostituire più Bridge contemporaneamente o migrarli successivamente; questa novità è disponibile da subito;
- miglioramenti all’assistente AI: disponibili da subito anche gli aggiornamenti per l’assistente AI di Philips, che ora consente di creare automazioni su richiesta (ad esempio, “svegliami alle 6:45 tutti i giorni tranne il mercoledì“). In più, nelle prossime settimane arriveranno nuove lingue, tra cui olandese, tedesco e spagnolo;
- visualizzazione migliorata di Stanze e Zone: le automazioni per luci e accessori verranno mostrate direttamente nelle Stanze e nelle Zone che controllano, semplificando la gestione di orari di risveglio, timer e impostazioni; i contenuti potranno inoltre essere modificati e riorganizzati per una maggiore personalizzazione.
