In occasione del CES 2026, Oxtak ha presentato Moneypenny AI, un registratore vocale basato sull’intelligenza artificiale che punta a semplificare (e non poco) la gestione delle riunioni, sopratutto in ambito professionale; parliamo di un dispositivo pensato per registrare, trascrivere, riassumere e tradurre in tempo reale, il tutto sfruttando i più noti modelli di linguaggio IA attualmente sul mercato, con un approccio che strizza l’occhio anche alle aziende più attente a privacy e controllo dei dati.

Come sempre accade in questi casi, la promessa è ambiziosa, ridurre il tempo perso tra appunti, verbali e traduzioni, l’asciando che sia l’IA a fare il lavoro sporco, mentre l’utente può concentrarsi sul contenuto della discussione.

Oxtak lancia un registratore vocale che va ben oltre la semplice registrazione

Oxtak Moneypenny non si limita a catturare l’audio delle riunioni, ma lo elabora in modo intelligente, offrendo trascrizioni complete, riepiloghi automatici e persino risposte a domande basate sul contenuto registrato. Il tutto è reso possibile dall’integrazione con diversi servizi di intelligenza artificiale, tra cui Claude, DeepSeek, Gemini, Grok e ChatGPT, accessibili tramite abbonamento.

Gli utenti inoltre possono scegliere un approccio ancora più flessibile, utilizzando qualsiasi LLM di terze parti tramite una semplice chiave API, una soluzione che farà sicuramente gola a chi già lavora con specifici modelli IA o desidera mantenere il pieno controllo sull’infrastruttura utilizzata. Non a caso, per le aziende più strutturate è prevista anche una Enterprise Edition, che consente un’implementazione completamente locale su server interni, senza passare dal cloud Oxtak.

Uno degli aspetti più interessanti di Moneypenny è la possibilità di effettuare traduzioni vocali in tempo reale durante le riunioni, visualizzate direttamente sul display touchscreen a colori da 4 pollici; grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth il dispositivo può elaborare l’audio quasi istantaneamente, risultando particolarmente utile in contesti internazionali o multilingua.

Le riunioni vengono registrate tramite microfoni Dual-MEMS, ma il sistema supporta anche microfoni wireless, aumentando la flessibilità d’uso in sale conferenze di dimensioni maggiori. Le registrazioni possono essere riascoltate tramite l’altoparlante integrato, mentre la sincronizzazione automatica con il servizio Oxtak permette di accedere a trascrizioni e riepiloghi anche tramite app per smartphone e sito web ufficiale.

Dal punto di vista hardware, Oxtak Moneypenny si basa su un processore ARM Cortex-A53, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, una dotazione più che adeguata per il tipo di utilizzo previsto. Il sistema operativo è personalizzato e ottimizzato per le funzioni IA, mentre l’autonomia è affidata a una batteria da 2.000 mAh, il tutto racchiuso in un corpo compatto da 123 mm x 80 mm x 12 mm.

Non manca un’attenzione particolare alla sicurezza, è infatti presente uno scanner di impronte digitali pensato per proteggere l’accesso alle registrazioni, un dettaglio tutt’altro che secondario quando si parla di contenuti sensibili e riunioni di lavoro.

Oxtak Moneypenny AI è stato annunciato con un prezzo consigliato di 249 dollari e i preordini partiranno a febbraio 2026. Per sfruttare le funzioni di intelligenza artificiale è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale, con costi che vanno da 39 dollari a 399 dollari a seconda dei servizi e dei modelli IA utilizzati.

Moneypenny AI si inserisce in un segmento ancora di nicchia, ma in forte crescita, quello dei dispositivi dedicati alla produttività potenziata dall’intelligenza artificiale. L’idea di un registratore vocale capace di riassumere, tradurre e interagire con l’utente in modo intelligente è senza dubbio allettante, soprattutto per professionisti, team internazionali e aziende.

Resta ora da capire quanto l’esperienza d’uso sarà davvero fluida nella vita reale e se il costo dell’abbonamento verrà percepito come giustificato dagli utenti.