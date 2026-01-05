Il CES 2026 è appena iniziato e tra le prime novità in arrivo ci sono due nuove soluzioni presentate da Plaud Inc, azienda specializzata nella progettazione di dispositivi pensati per prendere appunti con l’intelligenza artificiale e che già oggi può contare su oltre 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo. Debuttano in occasione della fiera dedicata al mondo dell’elettronica Plaud Desktop, definita come l’unica soluzione per prendere appunti che collega conversazioni di persona e online, e Plaud NotePin S, nuovo modello della serie di dispositivi AI indossabili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Le novità di Plaud al CES 2026

La prima novità da tenere d’occhio è Plaud Desktop. Si tratta di una soluzione AI che permette agli utenti di prendere appunti in ogni scenario di utilizzo (di persona, al telefono oppure online). Plaud Desktop permette ai professionisti di centralizzare gli appunti in un’unica piattaforma sincronizzata, con Plaud App e Plaud Web, a prescindere dalle modalità di svolgimento della conversazione e dal luogo. Alla base del funzionamento del sistema c’è Plaud Intelligence.

Il funzionamento è personalizzabile: Plaud può rilevare l’avvio di una riunione e chiedere il permesso di registrare, oppure può essere impostato in modalità registrazione manuale (con l’utente che deve attivare la registrazione) o in modalità registrazione automatica (con la registrazione che avviene automaticamente). Plaud Desktop supporta il rilevamento delle riunioni su tutte le principali piattaforme, tra cui Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Slack e, quindi, può essere utilizzato facilmente anche per le riunioni da remoto, anche utilizzando uno smartphone o un tablet Android.

La seconda novità svelata da Plaud è rappresentata da Plaud NotePin S, nuova generazione dell’apprezzato device indossabile pensato per prendere appunti con l’intelligenza artificiale. Si tratta di un vero e proprio compagno di lavoro che può “catturare” le informazioni più importanti, ad esempio durante una riunione, per trasformarle in documenti e appunti organizzati e di facile consultazione.

Plaud Note Pin S supporta input di vario tipo, con la possibilità di catturare audio, appunti, immagini e altro, e può realizzare riassunti “multidimensionali” trasformando una conversazione grazie alla presenza di oltre 10 mila modelli di riassunti. Il dispositivo pesa appena 17,4 grammi e, quindi, può essere trasportato con grande semplicità.

Tutti i dati catturati sono protetti dalla crittografia e sono custoditi all’interno dei 64 GB di memoria interna. A gestire il funzionamento del dispositivo è Plaud Intelligence, il motore AI dell’azienda. Da segnalare anche un’autonomia elevata, con 20 ore di registrazione continua oppure 40 giorni di autonomia in standby.

Il nuovo Plaud NotePin S è disponibile da subito, tramite il sito ufficiale di Plaud, e costa 179 euro.