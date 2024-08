Si chiama PLAUD NotePin ed è un nuovo interessante gadget pensato per chi è alla ricerca di un assistente che lo possa aiutare a salvare appunti e promemoria.

Si tratta di un dispositivo indossabile che è stato progettato per essere sempre con l’utente, in modo da poter registrare i suoi appunti o le riunioni a cui prende parte e fornirgli un aiuto concreto per non dimenticare nulla di importante, il tutto con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Cosa può offrire PLAUD NotePin agli utenti

Tra i principali punti di forza di PLAUD NotePin vi è senza dubbio la sua versatilità, in quanto questo piccolo gadget (pesa 25 grammi) può essere indossato in vari modi: gli utenti, infatti, potranno portarlo al collo come un ciondolo, appuntarlo al petto, allacciarlo al polso o agganciarlo a qualsiasi capo di abbigliamento.

Il produttore ci tiene a mettere in evidenza che questo dispositivo può essere utilizzato in molti settori (tra gli esempi citati vi sono il professore, l’ingegnere, il dottore o un creatore di contenuti digitali), essendo studiato per fornire un supporto costante e concreto, ciò anche grazie alla sua batteria da 270 mAh che dovrebbe garantire fino a 20 ore di registrazione continua (è sufficiente un tocco per avviare la registrazione) o fino a 40 ore in standby.

Tra le funzionalità più interessanti vi sono il supporto a decine di lingue (al momento 59), la trascrizione del testo con suddivisione automatica in paragrafi, la possibilità di avere dei riassunti generati dall’intelligenza artificiale, vari modelli da usare, un sistema di analisi del testo basato sull’intelligenza artificiale, la possibilità di effettuare ricerche per trovare subito la parte desiderata e il supporto garantito dalle tecnologie GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet. C’è da precisare che per alcune delle funzionalità IA di PLAUD è necessario sottoscrivere un apposito abbonamento.

PLAUD NotePin sarà disponibile in tre colorazioni (Cosmic Gray, Lunar Silver e Sunset Purple) dal prossimo mese al prezzo ufficiale di 169 dollari.

Per ulteriori informazioni o per procedere al suo acquisto vi rimandiamo al sito ufficiale.