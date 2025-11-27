Roborock si prepara a trasformare il centro commerciale Merlata Bloom in un’esperienza immersiva dedicata alla tecnologia intelligente per la casa. L’iniziativa si articola attorno Salotto Roborock, una installazione temporanea lanciata in occasione del Black Friday che ricrea l’atmosfera accogliente di un ambiente domestico, dove i visitatori potranno scoprire l’intera gamma di prodotti dell’azienda che, secondo i dati IDC, è riconosciuta come numero uno al mondo in termini di vendite.

L’approccio al pubblico è decisamente innovativo e prevede un quiz di compatibilità interattivo, studiato per guidare il cliente nella scelta del dispositivo più adatto alle proprie esigenze di pulizia. Chiara Carobello, Responsabile Comunicazione Roborock per l’Italia, spiega:

“Siamo entusiasti di portare l’esperienza Roborock direttamente ai consumatori di Merlata Bloom. Questa prima attivazione diretta sul pubblico italiano vuole rafforzare la nostra vicinanza ai clienti. Proprio perché consapevoli dell’amore che le persone mettono nella cura delle case, le accogliamo nel nostro Salotto per rendere tangibile la nostra offerta e permettere loro di testare con mano i nostri dispositivi, affinché, attraverso il quiz, ciascun cliente possa incontrare la propria ‘anima gemella’ in fatto di pulizie smart.“

L’evento, situato al piano terra lato ovest del centro commerciale, nei pressi dello store Euronics Bruno, sarà aperto dalle 9 alle 22, seguendo gli orari della struttura. Un ulteriore elemento di attrattiva sarà rappresentato dalla presenza dei creator Paolo Camilli e Damiano Giordano, che sabato e domenica, dalle 16 alle 18, intratterranno i visitatori con questionari coinvolgenti e incontri con i fan.

L’iniziativa coincide con promozioni esclusive: sconti fino al 50% sull’intera gamma Roborock, disponibili unicamente presso il punto vendita Euronics Bruno adiacente. Protagonisti dell’offerta sono tre modelli di punta: Roborock QR598, pensato per chi cerca potenza ed essenzialità; Q7 TF+, con aspirazione avanzata e navigazione intelligente; e S8 MaxV Ultra, dotato di intelligenza artificiale per una pulizia completamente automatizzata.

Il corner ospiterà inoltre i dispositivi wet & dry della Serie F25, disponibili per test diretti, e il rivoluzionario Saros Z70, primo robot aspirapolvere al mondo equipaggiato con braccio meccanico OmniGrip, capace di sollevare oggetti fino a 300 grammi. Un’opportunità unica per scoprire come la tecnologia possa trasformare la cura della casa in un’esperienza intelligente e senza sforzo.