Roborock ha selezionato tre prodotti della sua gamma per affrontare quelli che l’azienda definisce “i 3 mostri della pulizia“, creando un curioso parallelismo con Halloween e il temuto dolcetto o scherzetto. Ecco i consigli dell’azienda:

I consigli di Roborock per i “mostri” della puliza

Il primo mostro è “Il fantasma fatto di polvere” che rappresenta un vero e proprio simbolo della polvere fine, dei peli e di altre particelle e detriti invisibili. Per una pulizia completa, Roborock suggerisce il ricorso a Roborock S8 MaxV Ultra, con potenza di aspirazione di 10.000 Pa, braccio robotico FlexiArm e sistema di lavaggio Extra Edge con panno laterale aggiuntivo. Per contrastare le macchie più ostinate, il sistema include VibraRise 3.0, per il lavaggio con doppi moduli di vibrazione per pulire a fondo.

C’è poi “Il Terrore dei pavimenti lucidi”, una vera e propria maledizione per le case con animali domestici. Per l’azienda, la soluzione è il Roborock QR598, con potenza di aspirazione di 8.000 Pa e sistema anti-groviglio, pensato in modo specifico per i peli di animali. Da non sottovalutare “La macchia sospetta” che in genere predilige i colori chiari per risultare ancora più evidente.

La soluzione, in questo caso, è Roborock Q7 TF+, robot con potenza di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, sistema Dual Anti-Trangle che combina una spazzola principale in gomma e setole e una spazzola laterale ad arco a spirale asimmetrica per minimizzare l’aggrovigliamento dei capelli. Da segnalare anche il lavaggio ad alta intensità (modalità DEEP+) e la navigazione PreciSense LiDAR.