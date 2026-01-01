Il precedente minimo storico di 87,77€ sembrava già un ottimo affare per una fotocamera istantanea 2-in-1. Oggi, però, la KODAK Mini Shot 2 Era 4PASS crolla a un prezzo mai visto prima, raggiungendo una cifra che la rende un acquisto quasi obbligato per gli amanti della fotografia istantanea. Grazie a un coupon speciale su Amazon, il prezzo finale scende a soli 57,40€, polverizzando ogni record precedente e offrendo un’opportunità di risparmio eccezionale. Questo dispositivo non è solo una fotocamera, ma anche una stampante portatile Bluetooth, rendendola estremamente versatile per feste, viaggi e per conservare i ricordi più belli. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini dell’offerta.

Kodak Mini Shot 2 Era: scatta, modifica e stampa con qualità 4Pass

La KODAK Mini Shot 2 Era si distingue nel mercato delle fotocamere istantanee per la sua doppia anima: è sia una fotocamera digitale da 13MP che una stampante fotografica portatile. Il cuore del dispositivo è la tecnologia di stampa 4PASS a sublimazione termica. A differenza delle più comuni stampe ZINK, la tecnologia 4PASS applica i colori (giallo, magenta e ciano) in strati separati, concludendo il processo con uno strato protettivo laminato. Il risultato sono fotografie di qualità superiore, con colori vividi, gradienti uniformi e una notevole resistenza all’acqua, alle impronte digitali e allo sbiadimento nel tempo.

Il dispositivo è pensato per la massima praticità. È dotato di un piccolo display LCD da 1.7 pollici che funge da mirino, permettendo di inquadrare la scena con precisione e persino di applicare filtri o bordi prima di decidere se stampare o meno lo scatto, evitando così sprechi di carta. La sua vera versatilità emerge però grazie alla connettività Bluetooth. Tramite l’app KODAK, è possibile collegare la Mini Shot 2 Era al proprio smartphone (iOS o Android) e utilizzarla come una stampante portatile per stampare qualsiasi foto presente nella galleria del telefono.

Le stampe prodotte sono in formato carta di credito (2.1 x 3.4 pollici), ideali per portafogli, album o per essere regalate. In questo specifico bundle, oltre alla fotocamera, sono inclusi ben 38 fogli (un pacchetto da 8 e uno aggiuntivo da 30), permettendo di iniziare a scattare e stampare fin da subito.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Funzionalità: Fotocamera istantanea 2-in-1 e stampante fotografica

Fotocamera istantanea 2-in-1 e stampante fotografica Sensore Fotocamera: 13 Megapixel

13 Megapixel Tecnologia di Stampa: 4PASS a sublimazione termica

4PASS a sublimazione termica Dimensioni Foto: 5.3 x 8.6 cm (2.1 x 3.4 pollici)

5.3 x 8.6 cm (2.1 x 3.4 pollici) Display: LCD da 1.7 pollici per inquadratura e modifica

LCD da 1.7 pollici per inquadratura e modifica Connettività: Bluetooth per stampare da smartphone

Bluetooth per stampare da smartphone Focale: 25.4mm

25.4mm Flash: Integrato con opzioni On/Off

Integrato con opzioni On/Off Bundle: Include un totale di 38 fogli di carta fotografica

Un’offerta da non farsi scappare su Amazon

Questa promozione rappresenta il nuovo minimo storico assoluto per la KODAK Mini Shot 2 Era 4PASS. Il prezzo di listino del prodotto è di 139,99€, ma grazie a un’offerta lampo e a un coupon da applicare direttamente nella pagina del prodotto su Amazon, il prezzo finale crolla a soli 57,40€. Questo si traduce in un risparmio netto di oltre 82€, con uno sconto effettivo del 59% rispetto al prezzo originale.

È un’occasione imperdibile, considerando che il precedente prezzo più basso mai registrato era di 87,77€. L’offerta attuale non solo lo batte, ma lo fa con un margine di oltre 30€. La promozione è disponibile per la colorazione Nera e include, come menzionato, la fotocamera e un totale di 38 fogli per iniziare subito a stampare. Essendo un’offerta legata a un coupon a disponibilità limitata, il consiglio è di procedere rapidamente all’acquisto prima che le scorte o il coupon stesso si esauriscano.

