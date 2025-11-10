Un bel tris di novità in casa Dreame: l’azienda annuncia infatti il lancio di tre nuovi prodotti progettati per migliorare l’esperienza di vita domestica moderna. Più precisamente, si tratta del purificatore d’aria per animali AP10, del tritarifiuti SF25 e della friggitrice ad aria Tasti Glass. Scopriamoli insieme più da vicino.

Le novità Dreame per la casa: un tris di elettrodomestici intelligenti

Dreame presenta oggi tre nuovi prodotti volti ad ampliare la sua linea di elettrodomestici intelligenti. Il purificatore d’aria per animali AP10 è pensato per catturare attivamente il pelo degli animali domestici con un’efficienza del 99,9% mentre purifica l’aria, offrendo anche elementi interattivi per coinvolgere e intrattenere i cuccioli più attivi. Ci sono poi il tritarifiuti SF25, che vanta un design compatto senza compromettere la capacità, risultando l’ideale per triturare gli scarti alimentari in residui secchi e gestibili, e il Tasti Glass, un elettrodomestico 5-in-1 che funziona sia come friggitrice ad aria che come contenitore portatile in vetro per i pasti fuori casa.

“Offrendo ai nostri consumatori una varietà di nuovi elettrodomestici intelligenti, puntiamo al costruire una Dreame Home, un ecosistema in cui la nostra tecnologia e innovazione all’avanguardia lavorano in modo integrato per migliorare la vita quotidiana“, ha dichiarato Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU. “Vogliamo rendere ogni momento domestico ancora più facile e senza stress“.

Pet Air Purifier AP10: per assorbire fino al 99,9% dei peli di animali

Pet Air Purifier AP10 è un prodotto pensato per gli amanti degli animali. Come questi ultimi ben sanno, per convivere con gli amici pelosi bisogna aver a che fare con una sfida costante nei confronti dei peli. Il purificatore AP10 è progettato per questo: aspira attivamente i peli e al contempo purifica l’aria, il tutto mentre intrattiene gli animali.

Come funziona? Crea un divario di pressione negativa tra il prodotto e la stanza, ed è in grado di assorbire peli e particelle fluttuanti da tutte le direzioni, raggiungendo un tasso di assorbimento dei peli del 99,9%, un CADR delle particelle di 430 m³/h e un CADR della formaldeide di 200 m³/h. Offre una tecnologia di purificazione a cinque stadi per una deodorizzazione e un’eliminazione dei batteri pari al 99,9%:

il filtro primario in cotone cattura peli, polvere e particelle grossolane in sospensione;

il filtro composito ad alta efficienza blocca le particelle fini come il PM2,5;

il filtro a doppio strato di carbone attivo decompone gli odori provenienti dai rifiuti degli animali domestici;

la luce UVC disinfetta virus e batteri comuni;

il cluster di ioni negativi ad alta energia interno cattura le particelle minuscole ed elimina gli odori.

Include un tiragraffi e un teaser agganciabili per il gioco interattivo, oltre a un laser. Il cavo è intrecciato e studiato per resistere ai morsi, e il prodotto è in grado di spegnersi autonomamente se inclinato oltre i 22°.

La barra luminosa a LED che cambia colore indica visivamente i livelli di PM2,5 in tempo reale, attivando la modalità di purificazione automatica quando viene rilevato inquinamento. L’app Dreame consente di controllare le impostazioni da remoto, aiuta a monitorare la qualità dell’aria e abilita i comandi vocali.

Il purificatore d’aria per animali AP10 sarà disponibile all’acquisto in Italia sul sito ufficiale e su Amazon dal 14 novembre 2025 al prezzo consigliato di 399 euro. Fino al 1° dicembre sarà proposto uno sconto di lancio di 120 euro.

Food Waste Disposer SF25 per la cucina ecologica (e senza odori)

La seconda novità è costituita dal Food Waste Disposer SF25, un tritarifiuti che vuole offrire un’alternativa più pulita e intelligente. Lo smaltimento convenzionale dei rifiuti alimentari spesso comporta infatti la combustione controllata o lo scarico nelle fognature, con conseguenti emissioni di gas serra o intasamento dei tubi. Dreame ha adottato un approccio di lavorazione a secco per pre-trattare i rifiuti alimentari, triturando, essiccando e deodorando gli scarti alimentari in residui sterili e compost, per uno smaltimento più semplice e pulito.

Il dispositivo è in grado di regolare automaticamente il tempo di asciugatura in base alla quantità di rifiuti. L’asciugatura e la macinatura richiedono 4-6 ore e riducono del 90% il volume dei rifiuti alimentari. I residui essiccati e inodori possono essere conservati in modo sicuro per giorni e possono essere eventualmente utilizzati per il compostaggio: basta mescolarli al terreno per creare un fertilizzante naturale.

Può contare su un sistema a tripla lama che offre un taglio multidimensionale e frantuma una varietà di rifiuti in pochi secondi, dalle ossa ai gusci, senza scordare avanzi difficili da smaltire come hamburger, hot dog e zuppe oleose. Sfrutta un filtro al carbone lavabile e riutilizzabile, comunemente usato nei prodotti per la filtrazione dell’aria e dell’acqua, così da catturare le molecole di odore e mantenere fresca la cucina. Basta lavare il filtro e lasciarlo asciugare alla luce del sole per rivitalizzare il carbone e renderlo pronto per il riutilizzo.

Il tutto con un livello di rumore limitato a 27 dB (A) e in un design compatto (misura 19,4 cm di larghezza e 30,5 cm di altezza). Con i suoi 2,5 litri di capacità, risulta adatto a una famiglia di tre o quattro persone.

Il tritarifiuti SF25 sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 14 novembre 2025 sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo consigliato di 399 euro. Fino al 1° dicembre è previsto uno sconto di 100 euro, mentre i primi 300 ordini tramite sito ufficiale riceveranno in omaggio una tazza Dreame dal valore di 29,99 euro.

Dreame Tasti Glass Air Fryer 5-in-1: friggitrice ad aria ma non solo

Chiudiamo con Tasti Glass Air Fryer, elettrodomestico portatile 5-in-1 che combina le funzioni di una friggitrice ad aria e di un contenitore portatile per il pranzo. È realizzato in vetro borosilicato di alta qualità ed è dotato di una funzione per la cottura a vapore avanzata, con la massima trasparenza e senza l’uso di sostanze chimiche.

Offre una configurazione a due contenitori (in vetro da 2,5 L e 4,5 L) senza bisogno di adattatori, ideali sia per i pasti individuali che per quelli di gruppo. Il coperchio sigillante integrato trasforma le pentole in un contenitore portatile per il pranzo fuori casa. Il vassoio in acciaio inossidabile 304 e i contenitori in vetro borosilicato da 6 mm, aggiornati e rinforzati, sono privi di rivestimenti, PFAS, PTFE e altre sostanze chimiche persistenti. Sono sicuri a temperature comprese tra -20 °C e 400 °C e resistenti agli shock termici fino a 180 °C, offrendo anche una visibilità completa a 360° mentre il cibo cuoce.

A disposizione un adesivo con gradiente di colore sensibile alla temperature, che fornisce un chiaro avviso visivo, e una tecnologia 3D di circolazione dell’aria calda che consente al cibo di raggiungere una croccantezza uniforme senza bisogno di girarlo. La camera d’acqua integrata rilascia vapore durante la cottura, trattenendo l’umidità per ottenere un interno tenero e un esterno croccante.

Sono presenti 5 funzioni preimpostate: frittura ad aria, arrosto, riscaldamento, grigliatura e mantenimento in caldo. Il tutto in un design rimovibile: il guscio smerigliato PowerCore si pulisce in pochi secondi, mentre contenitore in vetro e vassoio sono lavabili in lavastoviglie.

La friggitrice ad aria Dreame Tasti Glass sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 16 novembre 2025 sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo consigliato di 149 euro. Fino al 1° dicembre 2025 sarà possibile approfittare dell’offerta di lancio per portarsela a casa a 99 euro.