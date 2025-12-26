Eurocom torna alla ribalta con il suo ultimo notebook enthusiast, o meglio, con quella che sembra a tutti gli effetti la workstation mobile più potente e costosa attualmente in circolazione, parliamo di Raptor X18.

In un periodo dove si parla molto di shortage RAM e di un incremento generale dei prezzi generale su quasi tutti i componenti e dispositivi, l’azienda con base in Canada ed Europa si presenta al pubblico con un prodotto a dir poco impressionante, sia per configurazione hardware che per costi, un vero colosso che trova la sua collocazione in ambito professionale e più in generale dove serve molta potenza di elaborazione.

Vediamola insieme nel dettaglio, ricordando che, come accade spesso per questa tipologia di notebook, il produttore offre avanzate opzioni di personalizzazione della macchina, proprio per sposare le esigenze di creator, professionisti dell’immagine, ma anche di chi lavora in ambito AI e si trova magari a gestire modelli e applicativi molto pesante.

Eurocom Raptor X18: un colosso da 18″ che non teme nulla

Eurocom è un’azienda ormai nota nell’ambiente per i suoi notebook custom e workstation che puntano alla fascia enthusiast, dove per intenderci il costo non è un problema oppure l’utente si trova a fare un investimento n ambito lavorativo.

Come anticipato sopra, si tratta di un notebook altamente personalizzabile, non solo potente ma anche imponente visto che arriva in formato da 18 pollici con pannelli Quad-HD o 4K fino a 240 hertz, quindi strizzando comunque l’occhio ai gamer.

Prima di parlare di specifiche e configurazione hardware, uno sguardo al design, come al solito molto sobrio e senza particolari fronzoli estetici che però non precludono un’estetica curata con tanto di tastiera RGB, ma soprattutto un sistema di dissipazione ad alto profilo che integra un sofisticato sistema di heatpipe e due ventole di raffreddamento.

Il risultato ovviamente è un notebook non proprio leggero, che può arrivare a ben 3,6 Kg a fronte di uno spessore di circa 3,3 centimetri, questo nonostante lo chassis sia realizzato in lega di alluminio e magnesio. Il cuore della macchina invece è affidato al binomio Intel / NVIDIA, con un processore Core Ultra 9 275HX (da 24 core) e GeForce RTX 5090 Laptop, da non confondere precisiamo con la versione desktop che è di un altro pianeta.

Si tratta comunque della più potente GPU potete reperire attualmente, con la sua architettura NVIDIA Blackwell, 10.496 Cuda Core, 328 Tensore Core e 24 GB di VRAM GDDR7. Visto il periodo, un commento sul sottosistema RAM, configurabile fino a 256 GB distribuiti su quattro slot SO-DIMM.

Le restanti opzioni non sono da meno, con un reparto storage a dir poco assurdo che può ospitare 32 TB di SSD M.2 su quattro slot, uno di tipo PCI-E 5.0 e i restanti tre PCI-E 4.0 (c’è anche il supporto RAID). A questi poi si aggiungono connettività di ultima generazione, partendo dal WiFi 7/Bluetooth, doppia LAN e due porte Thunderbolt 5.

Chiudendo con il sistema operativo, Eurocom spedisce Raptor X18 sia con Windows 11 che con Windows Server 2025, ma non manca l’opzione Ubuntu.

Disponibilità e costi di Eurocom Raptor X18

L’avrete intuito, Eurocom Raptor X18 non è il classico notebook consumer di fascia enthusiast, è una macchina nata per carichi molto impegnativi, ma ottimizzata per chi lavora in mobilità. Di sicuro l’autonomia non sarà il suo forte, ma sappiamo bene che questi sistemi raramente vengono alimentati a batteria e la vera comodità è avere un desktop replacement in qualsiasi posto ci troviamo.

Essendo molto configurabile, il prezzo del Raptor X18 ha una base/configurazione predefinita per poi lievitare in base alle scelte e alla personalizzazione dell’utente. In questo caso partiamo da quasi 4.000 euro per arrivare molto velocemente a 14.000-15.000 euro senza neanche maxare tutte le componenti a disposizione. Pensate che solo il kit di RAM SODIMM DDR5 da 256 GB (4x 64 GB) costa quasi 2.300 euro, mentre di fabbrica il notebook arriva “solo” con 32 GB.

Caratteristiche di rilievo Eurocom Raptor X18