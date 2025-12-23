Nel panorama sempre più affollato della smart home, Shelly continua a ritagliarsi uno spazio ben preciso grazie a prodotti orientati all’integrazione, al controllo locale e alla flessibilità d’uso. In queste ore, senza particolari annunci ufficiali, l’azienda ha lanciato in Europa il nuovo Shelly Wall Display X2i, un hub da parete pensato per il controllo centralizzato della casa intelligente.

Si tratta, di fatto, di un’evoluzione del Wall Display X2 presentato a inizio anno, dal quale eredita gran parte dell’impostazione generale ma con alcune modifiche mirate, soprattutto sul fronte hardware.

Hardware aggiornato e connettività più moderna per il nuovo Shelly Wall Display X2i

Dal punto di vista estetico e concettuale, Shelly Wall Display X2i cambia poco rispetto al modello precedente, anche in questo caso troviamo un touchscreen a colori da 6,95 pollici, installabile sia in orizzontale che in verticale, con risoluzione pari a 1440 x 720 pixel e supporto al multitouch a 5 punti.

Il pannello consente di gestire i dispositivi smart home collegati, controllare scene e automazioni, e monitorare i consumi energetici dei dispositivi Shelly compatibili con misurazione (come quelli della linea PM).

Non mancano poi alcune funzionalità pensate per l’utilizzo quotidiano, come il sensore gestuale per interazioni touchless e il sensore LUX, che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base all’illuminazione ambientale, una comodità che spesso e volentieri fa la differenza nell’uso reale.

Previous Next Fullscreen

La novità più rilevante del nuovo Wall Display X2i riguarda l’hardware interno, Shelly ha infatti abbandonato la vecchia CPU Unisoc SC7731E Quad-Core Cortex-A7 da 1,3 GHz, sostituendola con un più moderno Rockchip RK3326-S Quad-Core Cortex-A35 da 1,5 GHz.

Un upgrade che, almeno sulla carta, dovrebbe tradursi in maggiore fluidità dell’interfaccia, tempi di risposta più rapidi e migliore gestione delle automazioni e dei dispositivi collegati.

Sul fronte della connettività troviamo inoltre Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6 dual-band, un’accoppiata che consente una comunicazione più stabile e veloce all’interno della rete domestica, soprattutto in contesti con molti dispositivi connessi.

Anche il nuovo modello utilizza una base di alimentazione intercambiabile, la base inclusa nella confezione offre un’unica uscita per il controllo di un singolo circuito, ma Shelly lascia intendere la possibilità di espandere l’installazione con accessori dedicati.

Completano la dotazione:

un altoparlante integrato da 0,8 W

la compatibilità con l’ app Shelly Smart Control

il supporto Home Assistant, aspetto particolarmente apprezzato dagli utenti più avanzati e da chi preferisce soluzioni di automazione locali e personalizzabili

In conclusione, Shelly Wall Display X2i non stravolge la formula del suo predecessore, ma la raffina nei punti giusti, puntando su prestazioni migliori e su un’esperienza d’uso più fluida.

Il dispositivo è già disponibile per l’acquisto in Europa attraverso lo store ufficiale del produttore, al prezzo di 201,18 euro nella sola colorazione argento (al momento la nera risulta esaurita); un prezzo leggermente superiore rispetto al modello precedente, giustificato in parte dall’aggiornamento hardware e dalla connettività più moderna.