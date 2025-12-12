Shelly, produttore non molto conosciuto ma tra i più affidabili nel campo della domotica, amplia la propria gamma di dispositivi per la smart home con il lancio del Wave Door/Window Long Range, un nome lungo che sta a indicare il nuovo sensore compatto pensato per rilevare l’apertura e la chiusura di porte e finestre. Già disponibile in Europa e Nord America, il dispositivo sfrutta la tecnologia Z-Wave Long Range per garantire una connessione stabile e a lunga distanza, fino a 1,6 km in linea d’aria. Scopriamolo nel dettaglio.

Shelly lancia un sensore compatto e intelligente per la sicurezza di casa

Il Shelly Wave Door/Window LR consente di monitorare in tempo reale lo stato di porte e finestre, inviando notifiche o attivando altri dispositivi smart collegati. Può, ad esempio, regolare automaticamente il riscaldamento o il condizionatore quando una finestra viene aperta, oppure inviare un avviso di sicurezza se un ingresso viene forzato durante la propria assenza.

Oltre a rilevare l’apertura e la chiusura, il sensore è in grado di misurare l’angolo di inclinazione dei serramenti, una funzione utile per finestre basculanti, e integra anche un sensore di luminosità per il monitoraggio della luce ambientale.

Da un punto di vista meramente estetico, il Wave Door/Window LR mantiene il tipico design pulito dei prodotti Shelly, con un corpo bianco e dimensioni ridotte: siamo sui 35 x 35 x 7 mm, ideali per l’installazione su qualsiasi tipo di infisso senza compromettere l’estetica ma garantendone comunque la sicurezza.

Lato specifiche tecniche, il prodotto è basato sullo standard Z-Wave Plus (frequenze 864 MHz e 868,4 MHz), che consente al nuovo sensore Shelly di garantire una portata fino a un miglio e una comunicazione stabile con gli hub compatibili. L’alimentazione è assicurata da una batteria CR2032 che garantisce circa due anni di autonomia, eliminando la necessità di ricariche frequenti.

Il dispositivo supporta la funzione SmartStart, che semplifica la procedura di configurazione iniziale, e riceverà aggiornamenti over-the-air (OTA) per mantenere il software sempre aggiornato. Come per tutti i prodotti Z-Wave, è necessario un hub compatibile per l’integrazione nel proprio ecosistema smart home.

Prezzo e disponibilità

Il sensore è disponibile sullo store ufficiale Shelly e presso rivenditori selezionati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. Il prezzo di listino è di 38,72 euro al cambio, praticamente il doppio rispetto al modello precedente Shelly BLU Door/Window, venduto a 19,99 euro.

Il Wave Door/Window LR di Shelly è l’ennesimo ottimo accessorio di domotica dell’azienda che punta a offrire un sensore più preciso, efficiente e versatile, capace di integrarsi perfettamente con i moderni ecosistemi domestici connessi, garantendo sicurezza senza stravolgere la propria configurazione casalinga.