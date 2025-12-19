Una delle serie più amate di sempre cambia casa. Sony ha annunciato l’acquisto della maggioranza del franchise “Peanuts”, che comprende personaggi iconici come Snoopy, Charlie Brown e Lucy, creati dal fumettista Charles M. Schulz.

Sony acquisisce i diritti del franchise Peanuts

Il colosso giapponese investirà circa 460 milioni di dollari per acquisire un ulteriore 41% delle quote di Peanuts dal gruppo canadese WildBrain. L’accordo porterà Sony a detenere complessivamente l’80% della proprietà del marchio, mentre la famiglia Schulz conserverà il restante 20%.

L’operazione, ancora soggetta all’approvazione delle autorità regolatorie, renderà Peanuts una sussidiaria controllata di Sony, che già nel 2018 aveva acquistato una partecipazione del 39% attraverso la divisione Sony Music Entertainment Japan.

Nato nel 1950 dalle strisce pubblicate sui quotidiani americani, “Peanuts” ha accompagnato generazioni di lettori e spettatori per 75 anni, diventando uno dei franchise più riconoscibili della cultura pop mondiale. Dalle iconiche tavole a fumetti agli speciali televisivi, fino ai film animati, l’universo di Schulz ha conquistato il pubblico di ogni età e continua a farlo tuttora con le nuove generazioni, segno di uno stile inconfondibile e universale, capace di superare anche le differenze generazionali.

Come ricorda anche Sony, in occasione della presentazione dell’operazione, il marchio Peanuts è un impero multimediale che spazia dai prodotti di licensing all’animazione, con collaborazioni che coinvolgono studi di Hollywood, parchi a tema, videogiochi e collezioni di moda.

La strategia di Sony è rilanciare Snoopy nel mondo

Con questa acquisizione, Sony intende rafforzare ulteriormente la presenza globale del brand sfruttando la propria rete internazionale di intrattenimento, che abbraccia musica, cinema, televisione e videogiochi.

“Con questa nuova quota di proprietà siamo entusiasti di poter valorizzare ulteriormente il marchio Peanuts”, ha dichiarato Shunsuke Muramatsu, CEO di Sony Music Entertainment Japan. “Potremo farlo grazie alla forza della rete globale del gruppo Sony e all’esperienza collettiva delle nostre divisioni creative”.

Il gruppo ha già investito nella produzione di contenuti animati e musicali ispirati ai personaggi di Schulz, e secondo gli analisti l’obiettivo è quello di rilanciare Snoopy e compagni anche su piattaforme digitali e streaming, rafforzando la componente narrativa e musicale del franchise.

Specifichiamo che l’azienda ha rassicurato che la gestione dei diritti e delle attività commerciali continuerà a fare capo a Peanuts Worldwide, società che supervisiona licenze, marketing e sviluppo del brand. Sony Music Entertainment Japan assumerà un ruolo guida, in coordinamento con Sony Pictures Entertainment.

Insomma, a 75 anni dal debutto, Peanuts resta un fenomeno culturale senza tempo, capace di unire nostalgia e nuove generazioni. L’acquisizione da parte di Sony potrebbe inaugurare una nuova era per il mondo di Snoopy, con l’arrivo di nuove produzioni, collaborazioni artistiche e prodotti dedicati a un pubblico sempre più globale.