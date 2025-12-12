Quando pensiamo alle idee regalo lo facciamo, spesso, pensando a piccoli oggetti dal costo contenuto, pensati magari per qualche amico, per un parente o come segno di riconoscenza per dei favori ricevuti. Ma se la persona a cui dobbiamo fare il regalo è davvero speciale? Se l’occasione richiede qualcosa di impegnativo? O se più semplicemente abbiamo deciso, come dice un vecchio adagio, di far crepare l’avarizia, spendendo la meritata tredicesima per farci quel regalo che sognavamo da tempo?

Oggi abbiamo pensato proprio a voi, con una piccola ma a nostro avviso interessante selezione di prodotti che non sono certo di primo prezzo ma che in questi giorni sono oggetto di promozioni e vi permettono di risparmiare anche a fronte di una spesa più importante. Perché alla fine “un soldo risparmiato è un soldo guadagnato”.

Bando alle ciance e andiamo a scoprire insieme i prodotti che abbiamo selezionato per voi, passateci questa licenza poetica, “spendaccioni”. A parter il primo, disponibile al momento solo sullo store ufficiale, tutti gli altri sono in promozione su Amazon, con consegna garantita prima di Natale.

La nostra selezione

ANTIGRAVITY A1

Ve ne abbiamo parlato pochi giorni fa nella recensione di ANTIGRAVITY A1, il nuovo drone realizzato, tra gli altri, anche da Insta360. Il nuovo dispositivo offre un modo completamente nuovo di esplorare il cielo. Pesa meno di mezzo chilo, offre la registrazione video in 8K ed è ovviamente conforme a tutte le normative europee. E ha pure un carrello per l’atterraggio, così evita che le lenti inferiori si graffino.Lo trovate sullo store ufficiale del brand

Dreame H15 Mix

Partiamo con una interessante soluzione per la pulizia della casa, Dreame H15 Mix, un dispositivo 7-in-1 per lavare e pulire casa. È una lavapavimenti, con braccio robotico, per pulire anche a filo con battiscopa e mobili, ma anche un normale aspirapolvere. Basta infatti rimuovere il corpo motore e spostarlo sull’accessorio in dotazione per avere un prodotto perfetto per pulire ogni superficie. In occasione delle feste natalizie lo trovate scontato da 899 euro a 619 euro, niente male davvero.

Nikon Z6 II

Gli appassionati di fotografia troveranno sicuramente interessante questa fotocamera Nikon Z6II, proposta con obiettivo 24-50 f/4. È dotata di sensore da 24,5 megapixel, schermo OLED e può registrare video in 4K, risultando quindi molto versatile. Grazie alla Nital card è coperta da ben quattro anni di garanzia. Attualmente è al prezzo più basso degli ultimi giorni, 1.599 euro.

Lenovo Yoga Book 9i

Siamo di fronte a un notebook di fascia alta, pensato per i creatori di contenuti grazie al doppio schermo, con tastiera rimovibile che trasforma il computer in una vera e propria workstation. Lenovo Yoga Book 9i è proposto nella versione con CPU Intel Core Ultra 7, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Include anche Digital Pen 3, mouse e Folio Stand. Attualmente è in offerta a 2.299 euro invece di 2.499 euro.

Apple MacBook Pro M4

Se invece volete stare sul mondo Apple, ecco il MacBook Pro 14″ con chipset M4, 16 GB di memoria e SSD da 1 TB. E proposto nella colorazione argento, CPU a dieci core e GPU a 10 core, per sfruttare le funzioni più evolute. Perfetta per i content creator che vogliono montare video in 4K senza alcun problema. Attualmente è proposto a 1.649 euro invece di 1.959 euro.

LG OLED evo AI G5 TV

Sconto strepitoso per questa smart TV LG OLED evo AI G5 a 55 pollici, con pannello OLED e processore α11 Gen2, che riconosce gli oggetti e processa in maniera precisa, al singolo pixel, regolando la qualità dell’immagine di conseguenza. Anche l’audio viene processato tramite IA, separando voce, musica ed effetti sonori, rimasterizzandoli al volume ideale così da offrire la miglior esperienza di visione possibile. Attualmente è proposta a 1.398 euro invece di 2.299 euro.

Roborock Saros Z70

È stato il protagonista del CES 2025 questo Roborock Saros Z70, il primo ad arrivare sul mercato con un braccio robotico pensato per raccogliere gli oggetti inattesi dal pavimento. Offre il meglio della tecnologia Roborock per quanto riguarda potenza di aspirazione, telaio AdaptLift, FlexiArm Riser e una tra le stazioni di ricarica più evolute sul mercato. È stato lanciato sul mercato a 1.799 euro ma in questo momento è in offerta a 999 euro, davvero niente male.

Dyson Supersonic Nural

Pr chi vuole sempre avere i capelli in perfetto ordine, non c; è niente di meglio di Dyson Supersonic Nural, uno dei modelli più evoluti del brand. Il nuovo sensore permette di regolare la temperatura senza danneggiare il capello ma anche il cuoio capelluto, e ciascun accessorio gode di una preimpostazione con i parametri ideali per sfruttarlo al meglio. E un accelerometro rileva quando lo appoggiate, magari per regolare la piega, disattivando il calore e diminuendo il flusso d’aria.

Sedia ergonomica Autofull M6

Di sedie ergonomiche ve ne proponiamo spesso su queste pagine, ma questa Autofull M6 Ultra 2.0 è un modello di fascia alta, raramente scontato. È dotata di due motori vibranti nella zona lombare, pensati per offrire un massaggio continuo alla parte bassa della schiena. Motori vibranti massaggiano anche le gambe per sciogliere la tensione durante la giornata e il comfort termico è garantito da due ventilatori che in estate raffreddano il sedile a 19 gradi, mentre nei mesi invernali due elementi riscaldanti in grafite portano la temperatura fino a 50 gradi.In questi giorni è proposta a 569,99 euro invece di 69,99 euro

Apple Watch Series 10

Interessante anche la promozione su Apple Watch Series 10, qui nella versione con GPS e connettività cellulare, cassa in titanio e cinturino Sport Loop. Il prodotto non ha bisogno di presentazioni, è tra i modelli più apprezzati dagli utenti, e per essere sfruttato al meglio ovviamente richiede un iPhonne (qui sotto vi proponiamo un’offerta adeguata). Attualmente è in vendita a 749 euro invece di 799 euro.

Apple iPhone 17 Pro

Se il budget a disposizione è cospicuo (magari per un regalo di laurea da tutta la famiglia) o se semplicemente volete uno dei miglio smartphone in circolazione. Apple iPhone 17 Pro, qui nella versione con 256 GB di memoria interna, è un; ottima occasione, grazie anche a uno sconto di 150 euro nella colorazione Blu profondo. È in vendita a 1.249 euro invece di 1.339 euro.