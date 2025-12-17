BTicino e Fastweb, insieme a Vodafone rafforzano la loro collaborazione e presentano BTicino Sicuri e Connessi, un nuovo servizio pensato per portare la smart home a un livello superiore, mettendo al centro continuità di connessione, affidabilità e protezione dei dati. L’obiettivo è assolutamente chiaro, ed è quello di garantire una casa sempre operativa, anche nei momenti più critici, senza che l’utente debba preoccuparsi di configurazioni tecniche o interruzioni di servizio.

Il sistema nasce per rispondere a una delle principali criticità delle abitazioni intelligenti: la dipendenza totale dalla connettività. Videocamere di sicurezza, termostati, antifurti, sensori e dispositivi IoT sono oggi elementi fondamentali della vita domestica, ma risultano vulnerabili in caso di problemi di rete. BTicino Sicuri e Connessi affronta il problema con un’infrastruttura dedicata e autonoma, che sfrutta la rete mobile 5G di Fastweb + Vodafone, definita la più premiata d’Italia, per mantenere sempre attivi tutti i dispositivi smart della casa.

Come funziona BTicino Sicuri e Connessi

La soluzione si basa su una connettività progettata per operare costantemente al massimo delle prestazioni. Il sistema è in grado di ottimizzare automaticamente il segnale, selezionando in modo dinamico la migliore copertura disponibile nella zona di installazione. In questo modo, la rete domestica resta stabile e performante senza interventi manuali, assicurando continuità di servizio anche in presenza di variazioni di segnale o criticità infrastrutturali.

Grande attenzione è riservata anche al tema della sicurezza dei dati, sempre più centrale nel dibattito sulla smart home. Come sottolineato da Diego Gianetti, Direttore Commerciale BTicino, oggi parlare di casa connessa significa necessariamente affrontare il tema della protezione delle informazioni personali. La partnership con Fastweb + Vodafone nasce proprio con questo obiettivo: unire affidabilità della connessione e rafforzamento dei livelli di sicurezza, offrendo una soluzione completa e orientata al futuro.

Dal punto di vista dell’esperienza utente, BTicino Sicuri e Connessi punta sulla massima semplicità. Il router viene fornito già preconfigurato, con aggiornamenti automatici e senza la necessità di complesse operazioni di installazione. BTicino diventa l’unico interlocutore tecnico per l’intera rete domestica intelligente: un tecnico specializzato si occupa di configurare l’app Home + Control, adattando interfaccia e funzionalità alle reali esigenze dell’abitazione, oltre a gestire la connettività dedicata, il monitoraggio continuo e l’assistenza.

La gestione centralizzata e il monitoraggio remoto permettono di avere sempre sotto controllo lo stato dell’impianto, aumentando il livello di affidabilità e riducendo al minimo i tempi di intervento in caso di anomalie. Per Fastweb + Vodafone, come evidenziato da Augusto Di Genova, Chief B2B Officer, la connettività rappresenta l’elemento abilitante dell’ecosistema smart home: una rete solida consente ai dispositivi di lavorare in modo integrato, sicuro e continuo, favorendo una gestione più efficiente degli ambienti domestici.