Trovare una Smart TV 4K da 55 pollici che unisca una buona qualità video a un audio immersivo come il Dolby Atmos, restando sotto la soglia psicologica dei 300€, non è affatto semplice. Philips 55PUS7200 rompe questa regola e si presenta oggi su Amazon con un’offerta davvero notevole. Questo modello, pensato per chi cerca un’esperienza cinematografica domestica senza spendere una fortuna, scende a un prezzo che lo rende uno dei best-buy assoluti nella sua categoria. Per chi stava aspettando il momento giusto per un upgrade del proprio salotto, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Analizziamo insieme le caratteristiche di questo televisore e i dettagli di questa promozione limitata.

Philips Smart TV da 55″: 4k e dolby atmos per un’esperienza immersiva

Questa Smart TV Philips da 55″ si distingue principalmente per il suo ampio pannello LED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). La qualità dell’immagine è gestita dalla tecnologia Pixel Precise Ultra HD, che ottimizza la nitidezza, il contrasto e i colori di qualsiasi contenuto, garantendo una visione dettagliata e realistica. Sebbene la frequenza di aggiornamento si attesti tra i 48 e i 60 Hz, risulta più che adeguata per la visione di film, serie TV e contenuti in streaming, offrendo fluidità e una resa visiva eccellente in rapporto al prezzo.

Il vero punto di forza, che lo eleva rispetto a molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo, è il comparto audio. Il supporto a Dolby Atmos e DTS:X crea un’esperienza sonora tridimensionale e coinvolgente, simulando un audio che proviene da ogni direzione e immergendo completamente lo spettatore nella scena. Questa caratteristica è solitamente riservata a modelli di fascia superiore, rendendo il Philips 55PUS7200 una scelta ideale per gli appassionati di cinema.

Dal punto di vista smart, il televisore è equipaggiato con il sistema operativo Titan OS, una piattaforma fluida e intuitiva che dà accesso a tutte le principali app di streaming. La compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendo di controllare il TV, cercare contenuti o gestire dispositivi smart home connessi semplicemente con la propria voce. La connettività è garantita da un buon numero di porte HDMI e USB, che assicurano la possibilità di collegare console, soundbar e altri dispositivi esterni senza problemi.

Un’offerta da non perdere su Amazon

L’occasione di acquisto per questo televisore è resa ancora più interessante dalla promozione attualmente attiva su Amazon. Il prezzo di listino del Philips 55PUS7200 è di 349€, ma grazie a questo sconto è possibile acquistarlo al prezzo eccezionale di soli 279€. Si tratta di un risparmio netto di 70€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 20% sul prezzo originale.

Questa offerta rende il televisore una delle soluzioni da 55 pollici con Dolby Atmos più economiche sul mercato, offrendo un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile. La promozione è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti della piattaforma. Come spesso accade per sconti di questa entità, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo o fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile approfittarne quanto prima per non perdere l’opportunità.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech e per non perdere errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba