Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno letteralmente invaso il settore dell’elettronica di consumo e ciò ha avuto notevoli ripercussioni anche per quanto riguarda le catene di approvvigionamento delle varie componenti.

Sempre più aziende specializzate nell’IA, infatti, hanno iniziato a fare vera e propria incetta delle principali componenti hardware, come ad esempio chip e memorie, tanto che alcune aziende produttrici hanno ritenuto più conveniente abbandonare il mercato consumer, per dedicarsi in modo esclusivo al settore dell’intelligenza artificiale.

Di recente si sono fatte insistenti le voci secondo cui anche Samsung avrebbe in programma di mettere da parte la produzione di SSD dedicati al mercato consumer, per soddisfare meglio le richieste delle aziende che operano nel segmento dell’intelligenza artificiale.

Samsung non abbandonerà gli utenti

Stando a quanto viene riportatao da Wccftech, un portavoce del colosso coreano ha smentito le voci secondo cui Samsung avrebbe intenzione di eliminare gradualmente la produzione di SSD SATA.

Le attuali limitazioni nella fornitura di DRAM e NAND sono diventate un problema significativo per gestione degli approvvigionamenti e l’industria ha sempre più difficoltà ad adattarsi alla domanda aggressiva del settore dell’intelligenza artificiale.

L’uscita di Micron dal mercato consumer non ha fatto altro che rendere ancora più critica la situazione ed un’eventuale analoga decisione di Samsung rappresenterebbe un durissimo colpo per il mondo mobile: la crescente difficoltà nel reperire le componenti primarie e l’inevitabile aumento dei loro costi non può che portare ad una crescita dei prezzi dei vari dispositivi.

Almeno per il momento, fortunatamente, l’allarme è rientrato e Samsung ha confermato di avere in programma di continuare a fornire i suoi SSD per il mercato consumer.