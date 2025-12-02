Qualche giorno fa, Samsung ha ampliato (anche in Italia) il proprio catalogo di SSD esterni con il nuovo Samsung Portable SSD T7 Resurrected, soluzione che offre le stesse prestazioni del modello T7 precedente ma che strizza l’occhio all’ambiente.

Il nuovo arrivato è infatti realizzato con un corpo in alluminio riciclato al 100%, viene commercializzato con una confezione totalmente riciclabile e si pone come nuova soluzione per quei creatori di contenuti che stanno “attenti al tema della gestione consapevole dei materiali“.

Samsung Portable SSD T7 Resurrected arriva in Italia

Come anticipato in apertura, Samsung Portable SSD T7 Resurrected arriva in Italia. Si tratta della nuova soluzione di archiviazione esterna targata Samsung, un SSD portatile che si interfaccia tramite USB-C con lo standard USB 3.2 Gen2: ciò gli consente di raggiungere velocità massime di lettura sequenziale fino a 1.050 MB/s e velocità massime di scrittura fino a 1.000 MB/s.

Disponibile nei tagli da 1 TB, 2 TB e 4 TB, il T7 Resurrected può essere utilizzato su un’ampia gamma di dispositivi che include smartphone, tablet, console di gioco e computer, con sistemi operativi come Windows, macOS e Android.

Considerando le velocità in lettura/scrittura che è in grado di raggiungere, si configura come ottima soluzione per i creatori di contenuti che possono registrare ed editare video in 4K anche in mobilità. Non mancano poi accorgimenti per la sicurezza dei dati, come la crittografia hardware AES a 256 bit e la resistenza alle cadute da un’altezza fino a 2 metri.

Samsung Portable SSD T7 Resurrected è un SSD esterno super portatile (dalle dimensioni di una carta di credito), molto leggero e realizzato con alluminio di scarto (generato durante la produzione dei dispositivi Samsung Galaxy), aspetto che gli ha permesso di ottenere la certificazione TÜV Rheinland.

All’alluminio “nudo” e non colorato, si unisce una confezione di vendita realizzata con il 100% di carta riciclata e inchiostro a base di soia. Questi accorgimenti hanno permesso al nuovo arrivato di vincere il CES Innovation Award 2026 nella categoria Sustainability & Energy.

Specifiche tecniche di questo SSD portatile

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Samsung Portable SSD T7 Resurrected.

Dimensioni: 85 x 57 x 8 mm

x x Peso: 72 grammi

Materiale (esterno): alluminio riciclato

Durabilità: Resistenza alle cadute da 2 metri

Colorazione: Silver

Tipologia: SSD esterno

Interfaccia: USB-C (USB 3.2 Gen2 @ 10 Gbps)

(USB 3.2 Gen2 @ 10 Gbps) Capacità: 1 TB , 2 TB , 4 TB Lettura sequenziale: fino a 1.050 MB/s Scrittura sequenziale: fino a 1.000 MB/s

, , Compatibilità: Windows , macOS , Android Crittografia: AES 256-bit (livello hardware) Software: Samsung Magician

, ,

Immagini di questo SSD portatile

Disponibilità e prezzi di Samsung Portable SSD T7 Resurrected

Il nuovo Samsung Portable SSD T7 Resurrected è disponibile a livello globale, Italia inclusa, già a partire da domenica 30 novembre 2025. Questo SSD portatile arriva nella sola colorazione Silver e in tre diversi tagli di memoria. Ecco il listino prezzi ufficiale: