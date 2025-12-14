WhatsApp Beta per iOS torna ad aggiornarsi per mettere a disposizione di un buon numero di beta tester una funzione che sappiamo essere in sviluppo già da oltre un mese, ovvero le impostazioni restrittive dell’account, di cui avevamo già parlato qualche giorno fa in merito alla controparte per Android.
Si tratta di una funzionalità molto importante in ambito sicurezza, pensata soprattutto per particolare categorie di utenti che, attivando una sola impostazione, potranno attivare le più elevate misure di privacy e sicurezza disponibili sulla popolare app di messaggistica. Scopriamo tutti i dettagli.
WhatsApp Beta massimizza sicurezza e privacy con questa novità
Con la versione 25.36.10.70 di WhatsApp Beta per iPhone, rilasciata all’inizio della settimana (via WaBetaInfo), il team di sviluppo ha messo a disposizione di un buon numero di beta tester la funzionalità Impostazioni dell’account restrittive che, una volta rilasciata a tutti, verrà collocata al percorso “Impostazioni > Privacy > Avanzate“.
Questa funzionalità, di cui sentiamo parlare già dalle prime fasi dello sviluppo risalenti all’inizio di novembre, può tornare utile a quegli utenti che desiderano la massima protezione contro potenziali attacchi informatici, quindi non è pensata per tutti ma per determinati soggetti “a rischio”, e viene così descritta:
Per proteggere il tuo account se rischi di essere vittima di attacchi informatici mirati, alcune impostazioni saranno bloccate. La maggior parte delle persone non necessita di questo livello di protezione. Ciò ridurrà la qualità della tua esperienza di messaggistica e delle chiamate.
Quando gli utenti attiveranno questa suite di strumenti per la sicurezza, automaticamente verrà disattivata la ricezione di file multimediali e allegati da mittenti sconosciuti, verranno massimizzate tutte le impostazioni legate alla privacy (sostanzialmente l’utente potrà ricevere le chiamate e i messaggi solo dai contatti), verrà bloccata la modifica di alcune impostazioni.
Non sappiamo ancora quando lo sviluppo di Impostazioni dell’account restrittive possa esssere portato a termine dal team di sviluppo ma immaginiamo di potere osservare passi in avanti con le prossime versioni di WhatsApp Beta prima dell’arrivo sulla versione “pubblica” (e stabile) di WhatsApp.
Come aggiornare WhatsApp per iOS
Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.
Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se a volte spuntano alcuni slot per accedervi). Di conseguenza, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere questa nuova funzionalità.
