Il momento giusto per acquistare uno smartwatch completo ed elegante è finalmente arrivato. Huawei Watch Fit 4, uno dei dispositivi indossabili più interessanti della sua fascia di prezzo, è protagonista di un’offerta imperdibile da MediaWorld che lo porta a una cifra davvero eccezionale. Con uno sconto che supera il 40% rispetto al prezzo di listino, questa promozione rappresenta un’occasione unica per chi cerca un compagno di allenamento e un assistente smart da polso senza spendere una fortuna (o per chi non vuole fare brutta figura per un bel regalo di Natale). La combinazione di un display di alta qualità, un set completo di sensori per la salute e un design raffinato lo rendono un best-buy assoluto al prezzo attuale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo così speciale e come approfittare di questa offerta a tempo.

Huawei Watch Fit 4: un display amoled e fitness tracking avanzato

Il punto di forza di Huawei Watch Fit 4 è senza dubbio il suo splendido display AMOLED da 1.82 pollici. Con una risoluzione di 480 x 408 pixel (circa 347 ppi) e una luminosità di picco che raggiunge i 2000 nits, lo schermo garantisce una visibilità eccellente in ogni condizione di luce, dai riflessi diretti del sole agli ambienti più bui. I colori sono vibranti e i neri profondi, offrendo un’esperienza visiva che solitamente si trova su dispositivi di fascia ben più alta.

Dal punto di vista del design, lo smartwatch si presenta con una cassa rettangolare elegante e moderna, costruita con materiali resistenti e leggeri. Con un peso di soli 27 grammi (senza cinturino) e uno spessore di 9.5 mm, risulta estremamente comodo da indossare durante tutto il giorno e anche di notte. La dotazione di sensori è completa e pensata per chi tiene alla propria forma fisica e al proprio benessere. Tra le funzionalità principali troviamo:

Monitoraggio della frequenza cardiaca continuo e preciso.

continuo e preciso. Misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) .

. Tracciamento avanzato del sonno con analisi delle diverse fasi.

con analisi delle diverse fasi. Supporto per numerose modalità di allenamento, per monitorare ogni tipo di attività sportiva.

L’autonomia è un altro aspetto in cui Huawei Watch Fit 4 eccelle. Grazie alla batteria da 400 mAh e a un’ottimizzazione software efficiente, il dispositivo può garantire diversi giorni di utilizzo con una singola carica, liberando gli utenti dalla preoccupazione di doverlo ricaricare quotidianamente. La compatibilità è assicurata sia con smartphone Android che iOS, permettendo una perfetta integrazione con la maggior parte dei dispositivi in commercio.

L’offerta da non perdere su MediaWorld

Questa promozione rende Huawei Watch Fit 4 un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 169,99€, ma grazie a questa offerta speciale è possibile acquistarlo a una frazione del suo valore.

L’offerta è disponibile esclusivamente da MediaWorld e richiede un passaggio specifico per ottenere il prezzo finale più basso. Il prezzo esposto è di 107,99€, ma per raggiungere la cifra finale di 98,59€ è necessario effettuare l’acquisto tramite l’APP ufficiale di MediaWorld e possedere la carta MW Club. La registrazione al programma fedeltà è completamente gratuita e può essere fatta in pochi minuti direttamente dall’app o dal sito. Applicando queste condizioni, si attiverà uno sconto automatico extra del 15% al carrello. Il risparmio totale rispetto al prezzo di listino ammonta a oltre 71€, per uno sconto complessivo di circa il 42%. L’offerta riguarda la colorazione Black ed è soggetta a disponibilità limitata delle scorte.

