Il momento giusto per acquistare i nuovi auricolari Apple è finalmente arrivato. Apple AirPods 4, lanciati a settembre 2024, scendono per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 100 euro, raggiungendo un prezzo davvero imperdibile. Con un crollo da 149€ a soli 99€ su Amazon, si tratta di un’occasione perfetta per chi attendeva il momento ideale per un upgrade o per fare un regalo di grande effetto senza svuotare il portafoglio in occasione del Natale. Questa promozione trasforma un prodotto premium in un acquisto accessibile e intelligente. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un must-have e i dettagli di questa offerta limitata.

Apple AirPods 4: audio spaziale, chip H2 e autonomia potenziata

Le cuffiette Apple AirPods 4 rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, integrando tecnologie avanzate in un design iconico e compatto. Il cuore pulsante di questi auricolari è il potente chip H2, lo stesso che anima i modelli Pro, che garantisce una qualità audio superiore, una latenza ridotta e una gestione efficiente della cancellazione del rumore. L’esperienza di ascolto è resa straordinariamente immersiva grazie all’Audio Spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, che adatta il suono in base ai movimenti dell’utente, creando un effetto tridimensionale avvolgente.

La cancellazione attiva del rumore, potenziata dal chip H2, è in grado di ridurre drasticamente i suoni ambientali, permettendo di concentrarsi sulla musica, sui podcast o sulle chiamate anche in ambienti molto rumorosi come mezzi pubblici o uffici affollati. Apple ha inoltre posto una forte enfasi sulla salute dell’udito, integrando funzioni che monitorano i livelli di ascolto e forniscono feedback in tempo reale per un utilizzo più consapevole.

Dal punto di vista tecnico e funzionale, gli Apple AirPods 4 non deludono:

Connettività: Bluetooth 5.3 per una connessione stabile, veloce e a basso consumo energetico.

Bluetooth 5.3 per una connessione stabile, veloce e a basso consumo energetico. Resistenza: Certificazione di resistenza al sudore e all’acqua, che li rende compagni ideali per l’attività sportiva.

Certificazione di resistenza al sudore e all’acqua, che li rende compagni ideali per l’attività sportiva. Autonomia: Fino a 6 ore di ascolto con una singola carica, che salgono a 24 ore totali utilizzando la custodia di ricarica.

Fino a con una singola carica, che salgono a utilizzando la custodia di ricarica. Custodia di ricarica: Ora dotata di una porta USB-C, in linea con gli standard più recenti, per una ricarica più comoda e universale.

Le dimensioni contenute (ogni auricolare pesa solo 4,3 grammi) e il design ergonomico assicurano un comfort ottimale anche durante un utilizzo prolungato, rendendoli perfetti per ogni contesto, dal lavoro allo svago.

Minimo storico su Amazon

Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per entrare nel mondo Apple o aggiornare i propri auricolari a un prezzo mai visto prima. Il prezzo di listino degli Apple AirPods 4 è di 149€, ma grazie all’offerta attualmente attiva su Amazon, è possibile acquistarli a soli 99€. Si tratta di un risparmio netto di 50€, che corrisponde a un eccezionale sconto del 33,5%.

È importante sottolineare che questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello, configurandosi come un vero e proprio minimo storico. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi associati, inclusa la possibilità di spedizione rapida per gli abbonati al servizio Prime. Trattandosi di una promozione così aggressiva, è probabile che le scorte siano limitate o che il prezzo possa risalire rapidamente. Pertanto, per chi fosse interessato, il consiglio è di non attendere troppo per finalizzare l’acquisto.

