Le innovazioni e i benefici resi possibili dalla stampa 3D sbarcano anche nel mondo delle calzature grazie al lavoro di Fitasy, brand che ha ufficialmente svelato Stride, un nuovo modello di sneaker personalizzate che punta tutto sul comfort e sulla sostenibilità.

Ogni paio viene realizzato su misura grazie a una scansione tridimensionale del piede e a un complesso processo di modellazione basato sull’intelligenza artificiale e sulla proiezione digitale della luce. Il risultato, afferma l’azienda, è una scarpa che si adatta perfettamente alla forma del piede di chi la indossa, riducendo attriti e punti di pressione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Fitasy Stride porta la stampa 3D al servizio del mondo delle calzature

Secondo Fitasy, la realizzazione delle Stride parte da una scansione a 360 gradi dei piedi in due diverse condizioni: una in posizione rilassata e una con il peso corporeo distribuito. Questi dati vengono elaborati da un sistema di AI e modellazione spaziale, che genera una rappresentazione virtuale precisa del piede. Da qui, un algoritmo crea automaticamente il modello digitale della scarpa, progettato per adattarsi in modo millimetrico alle proporzioni di ogni individuo.

Una volta definito il progetto, la produzione passa alla stampa 3D. Ogni paio di Stride viene realizzato in un’unica settimana tramite una struttura a tripla maglia (triple-lattice), realizzata interamente in poliuretano riciclabile. L’obiettivo è eliminare il problema della difficile separazione dei materiali tipica delle sneaker tradizionali, rendendo l’intera calzatura completamente riciclabile a fine vita.

Fitasy promette che la particolare struttura a nido d’ape migliora ammortizzazione, traspirabilità e adattamento dinamico al movimento. Il design tridimensionale riduce inoltre sfregamenti e punti di pressione, migliorando il comfort nelle attività quotidiane e durante l’allenamento.

A differenza dei tradizionali processi di produzione di massa, il sistema di stampa 3D di Fitasy consente di ridurre al minimo gli scarti, tagliando le emissioni legate alla produzione e al trasporto. Anche il fatto che ogni scarpa venga creata solo dopo la scansione del cliente riduce la necessità di grandi stock, con un impatto positivo sia sull’ambiente sia sui costi logistici.

Pronte al debutto ufficiale al CES 2026

Fitasy aprirà ufficialmente gli ordini per le Stride durante il CES 2026 di Las Vegas, uno degli eventi di elettronica di consumo più importanti al mondo. Il prezzo di lancio sarà di 195 dollari, fa sapere l’azienda, con le prime consegne previste nella primavera del 2026. Le sneaker saranno disponibili in due colorazioni, nero e bianco, e la lista d’attesa è già stata aperta sul sito ufficiale dell’azienda.

L’approccio di Fitasy si inserisce in una tendenza più ampia nel settore che vuole unire tecnologia, salute e sostenibilità. Il settore delle calzature su misura, un tempo di nicchia, sta crescendo grazie all’applicazione di sistemi di scansione mobile e stampa additiva, tecnologie che stanno consentendo all’industria di democratizzare prodotti e soluzioni una volta inaccessibili al consumatore medio.