Trovare uno smartwatch completo, con un display di alta qualità e un GPS affidabile, a meno di 100 € è una sfida complessa. Amazfit Active 2 rompe questa barriera, posizionandosi come una delle scelte più intelligenti del mercato per chi cerca funzionalità avanzate senza svuotare il portafoglio. Normalmente proposto a un prezzo già competitivo, oggi diventa un vero e proprio best-buy grazie a un’offerta su Amazon che porta il suo prezzo al minimo storico, con uno sconto del 25%. Questa promozione rappresenta l’occasione perfetta per dotarsi di un dispositivo versatile, ideale sia per il monitoraggio sportivo che per la gestione della vita quotidiana. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

Amazfit Active 2: scheda tecnica da top di gamma a prezzo contenuto

Amazfit Active 2 sorprende fin dal primo sguardo per la qualità costruttiva e il design. La cassa da 44 mm con lunetta in acciaio e cinturino in silicone traforato, che garantisce un’ottima traspirazione, conferisce un aspetto premium inaspettato in questa fascia di prezzo. Il vero punto di forza è però il display: un pannello AMOLED da 1.32 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità di picco eccezionale, che assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Il cuore del dispositivo è il sensore BioTracker, che permette un monitoraggio preciso e continuo della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). La dotazione per gli sportivi è di altissimo livello:

Oltre 160 modalità sportive integrate, dal nuoto (grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM ) alla corsa, fino a discipline più specifiche come le gare HYROX.

integrate, dal nuoto (grazie alla resistenza all’acqua fino a ) alla corsa, fino a discipline più specifiche come le gare HYROX. GPS integrato con supporto a 5 sistemi satellitari , che garantisce un tracciamento rapido e accurato dei percorsi, con la possibilità di scaricare mappe offline per navigare senza connessione.

, che garantisce un tracciamento rapido e accurato dei percorsi, con la possibilità di scaricare per navigare senza connessione. Zepp Coach, un assistente basato su IA che crea piani di allenamento personalizzati in base alle prestazioni e ai tempi di recupero.

Sul fronte smart, Amazfit Active 2 non delude. Grazie a microfono e speaker integrati, è possibile effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso tramite connessione Bluetooth. L’assistente vocale Zepp Flow permette di gestire funzioni e rispondere ai messaggi con comandi vocali, mentre il sistema operativo Zepp OS si dimostra sempre fluido e reattivo. L’autonomia dichiarata arriva fino a 10 giorni con un utilizzo tipico, un risultato notevole che permette di dimenticarsi del caricatore per oltre una settimana.

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

Amazfit Active 2 è attualmente disponibile in promozione su Amazon a un prezzo eccezionale. Il prezzo di listino di 99,90 € scende a soli 74,99 €, permettendo di acquistare questo smartwatch completo con uno sconto del 25%. Il risparmio netto è di 24,91 € sul prezzo ufficiale, rendendolo di fatto il miglior smartwatch per rapporto qualità-prezzo sul mercato in questo momento.

L’offerta si riferisce alla versione da 44mm in colorazione Nera, venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla garanzia e alla rapidità di consegna per gli utenti Prime. È importante sottolineare che si tratta della versione standard, che non include il chip NFC per i pagamenti contactless (presente solo sulla futura versione Premium). L’offerta è a tempo limitato e soggetta a esaurimento scorte, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere questa eccellente opportunità.

