Il momento giusto per trasformare qualsiasi televisore in uno Smart TV completo e accedere a migliaia di ore di streaming è finalmente arrivato. Amazon ha lanciato una serie di promozioni imperdibili sulle sue Fire TV Stick, abbattendo i prezzi su ben tre modelli e su un bundle esclusivo. Queste offerte rendono l’accesso a piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e a tutti i canali TV del digitale terrestre non solo semplice, ma incredibilmente conveniente. Le opportunità più allettanti riguardano senza dubbio il modello base Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello), che crolla a soli 19,99€, e il Bundle che unisce la Fire TV Stick 4K Plus con il sistema di sicurezza Ring Intercom Audio di Amazon a un prezzo eccezionale di 45,99€. Che siate alla ricerca della massima risoluzione 4K, del modello più recente o di un kit che unisca intrattenimento e sicurezza domestica, qui troverete l’affare perfetto. Ecco tutte le offerte e scopriamo come sfruttare questi sconti che richiamano quelli del Black Friday.

Ben 3 modelli + un Bundle in offerta

L’affare Fire TV Stick è ora su Amazon

Come abbiamo visto, le offerte attuali su Amazon rendono l’aggiornamento del proprio sistema di intrattenimento domestico più conveniente che mai. La versatilità e l’immediatezza delle Fire TV Stick le rendono un acquisto indispensabile per accedere facilmente a tutti i principali servizi di streaming, anche sui televisori meno recenti.

Da un lato, l’eccezionale minimo storico di 19,99€ per la Fire TV Stick 4K Select la rende un acquisto obbligato per chiunque cerchi la migliore risoluzione al costo più basso. Dall’altro, il bundle Fire TV Stick 4K Plus + Ring Intercom a 45,99€ offre un valore aggiunto significativo, unendo intrattenimento e sicurezza intelligente. Queste promozioni sui dispositivi Amazon sono note per essere a tempo limitato e soggette a esaurimento scorte. Se stavate aspettando il momento giusto per un upgrade, il momento è ora.

Non perdete l’opportunità di portare lo streaming 4K o HD e l’intelligenza di Alexa nel vostro salotto a questi prezzi eccezionali.

