Il momento giusto per fare il salto di qualità nel gaming competitivo è finalmente arrivato. Trovare un mouse che unisca un peso piuma, un sensore di precisione chirurgica e una connettività wireless impeccabile a un prezzo accessibile è spesso un’impresa. Il mouse super leggero Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED rompe questa regola, scendendo oggi a un prezzo davvero eccezionale su Amazon. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque cerchi prestazioni di livello professionale senza compromessi, con uno sconto che rende questo mouse da gaming di fascia alta più accessibile che mai. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un must-have e i dettagli di questa imperdibile promozione.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2: leggerezza e precisione senza compromessi

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è stato progettato con un unico obiettivo: eliminare ogni ostacolo tra il giocatore e la vittoria. Il suo punto di forza più evidente è il peso: con soli 60 grammi, è uno dei mouse da gaming più leggeri sul mercato. Questa caratteristica si traduce in movimenti più rapidi e precisi, riducendo l’affaticamento durante le sessioni di gioco più lunghe e intense. Il design, ergonomico e ambidestro, garantisce una presa comoda e sicura per un’ampia varietà di stili di impugnatura.

Sotto la scocca batte il cuore tecnologico del mouse, il rivoluzionario sensore HERO 2. Questo sensore ottico offre prestazioni di tracciamento sbalorditive, con una sensibilità che raggiunge i 44.000 DPI, una velocità massima di 888 IPS e la capacità di gestire accelerazioni fino a 88 g. La tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech assicura una connessione stabile e a bassissima latenza, con un polling rate di 8 kHz che garantisce una reattività istantanea, paragonabile a quella dei migliori mouse con cavo.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 offre fino a 95 ore di gioco con una singola carica, permettendo di affrontare intere settimane di gaming senza preoccupazioni. La ricarica avviene tramite una comoda porta USB-C. Completano la dotazione gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE, che combinano la velocità e l’affidabilità dei sensori ottici con il feedback tattile e deciso dei click meccanici, e i 5 pulsanti programmabili per personalizzare al massimo l’esperienza di gioco.

L’offerta su Amazon: un prezzo che fa la differenza

Questa promozione rende un top di gamma accessibile a un pubblico molto più vasto. Il prezzo di listino del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è di 169€, una cifra giustificata dalle sue prestazioni professionali. Grazie all’offerta attualmente attiva su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo incredibile di soli 109€.

Si tratta di uno sconto del 35%, che si traduce in un risparmio netto di ben 60€ sul prezzo originale. L’offerta riguarda la colorazione Nera (Versione Est Europa) ed è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla garanzia e alla rapidità di consegna per gli abbonati al servizio Prime. Data l’eccezionalità dello sconto su un prodotto così richiesto, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Per chi cerca il massimo delle prestazioni a un prezzo decisamente competitivo, questa è un’occasione da cogliere al volo.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.