Woojer, nota per i suoi giubbotti e cinture a vibrazione, ha scelto di trasferire e adoperare la propria tecnologia aptica in un formato inedito: un materasso topper capace di riprodurre le vibrazioni del suono su tutto il corpo.

Si chiama Woojer Mat ed è pensato per rendere film, giochi e musica un’esperienza immersiva e, soprattutto, fisica, ma anche per favorire il rilassamento e migliorare la qualità del sonno. Scopriamolo insieme.

Woojer Mat è il materasso che trasforma il suono in vibrazioni

Il Woojer Mat non nasce dal nulla ma, come accennato, utilizza lo stesso principio alla base dei prodotti precedenti dell’azienda ed è frutto dell’esperienza di quest’ultima in vari ambiti. Il suo funzionamento di base sta nell’amplificare le frequenze basse per farle percepire come vibrazioni corporee. È composto da sei trasduttori haptici capaci di riprodurre basse frequenze fino a 250 Hz, distribuite sotto uno strato di tessuto traspirante e imbottitura sottile.

Si collega a qualunque dispositivo compatibile con cuffie o altoparlanti tramite Bluetooth, USB-C o cavo analogico, e può essere usato con smartphone, computer o console. Se si vuole continuare ad ascoltare l’audio, il materasso può connettersi in wireless a un paio di cuffie o tramite cavo a un amplificatore integrato.

Woojer descrive il Mat come un dispositivo in grado di ridurre lo stress, alleviare la tensione e favorire il sonno grazie a vibrazioni sincronizzate con musica o suoni rilassanti. Presente anche un’app dedicata, tramite la quale gli utenti possono accedere a una libreria di sessioni vibroacustiche studiate per diverse esigenze, dal sollievo per il mal di schiena alla concentrazione mentale.

Sebbene non esistano ancora prove scientifiche a sostegno delle affermazioni di Woojer in merito ai benefici per la salute, il dispositivo potrebbe funzionare come distrazione sensoriale utile per scaricare lo stress o favorire il rilassamento, in modo simile a una poltrona massaggiante o a una classica macchina del rumore bianco per dormire o rilassarsi.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo include anche un pannello di controllo fisico con pulsanti per regolare il volume e l’intensità delle vibrazioni, senza dover ricorrere allo smartphone, una soluzione pensata per un uso notturno o durante la meditazione.

Nonostante venga definito come un “mattress topper”, il Woojer Mat non è progettato per restare sul letto in modo permanente infatti con una larghezza di circa 76 cm, risulta più stretto di un normale materasso singolo e può essere ripiegato e riposto quando non serve. In parole povere, è un accessorio pensato per essere utilizzato all’occorrenza come durante un film, una sessione di gaming o un momento di relax e, nella visione dell’azienda, funge da complemento al classico materasso in quanto dovrebbe essere utilizzato nelle fasi precedenti al sonno grazie alle abilità di rilassamento attraverso le vibrazioni aptiche.

Prezzo e disponibilità

Il Woojer Mat è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda a 872 euro, con uno sconto promozionale per il periodo festivo che lo porta attualmente a 673 euro. Il brand offre inoltre una garanzia di 12 mesi, la possibilità di rimborso entro 30 giorni e un’assicurazione sulla spedizione.