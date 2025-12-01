Abbiamo appena salutato il Black Fryday ma tranquilli, le offerte non finiscono. Il colosso dell’e-commerce AliExpress ha deciso di mantenere anche per il Cyber Monday lo stesso identico menù tenuto nel periodo clou del mese di novembre, con l’obiettivo di accotgliere nel migliore dei modi il mese di dicembre e prolungare di qualche giorno questo periodo di offerte.

La promozione Cyber Friday, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 dicembre 2025 fino alle 23:59 di mercoledì 3 dicembre 2025, prevede sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come risparmiare ulteriormente sfruttando la promo Team Up & Cashback attiva sul portale (ancora per pochi giorni) e un’altra iniziativa.

AliExpress, promo Cyber Monday 2025: tutti i dettagli

Già dalla mezzanotte di lunedì 1 dicembre 2025 e fino alle 23:59 di mercoledì 3 dicembre 2025, sul portale di AliExpress è attiva un’interessantissima promozione, sequel di quella dedicata al Black Friday e messa in piedi dall’e-commerce cinese per celebrare il Cyber Monday.

Questa campagna promozionale, chiamata senza troppi fronzoli Cyber Monday, prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 120 euro sul totale dell’ordine e un’altra iniziativa limitata a una data specifica.

I coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili (ce ne sono alcuni nuovi rispetto alla precedente promo Black Friday):

Coupon TUTTOABF3 | ITBF03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 18 euro Coupon TUTTOABF4 | ITBF04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 26 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 26 euro Coupon TUTTOABF9 | ITBF09 – per ottenere 9 euro di sconto su un ordine minimo di 59 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 59 euro Coupon TUTTOABF15 | ITBF15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon BFIT18 – per ottenere 18 euro di sconto su un ordine minimo di 99 euro (solo in app)

– per ottenere su un ordine minimo di 99 euro (solo in app) Coupon TUTTOABF20 | ITBF20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOABF30 | ITBF30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 209 euro Coupon TUTTOABF40 | ITBF40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 279 euro Coupon TUTTOABF50 | ITBF50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 329 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 329 euro Coupon ITBFLO60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 450 euro (solo su prodotti con spedizione da Italia)

– per ottenere su un ordine minimo di 450 euro (solo su prodotti con spedizione da Italia) Coupon BFIT65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 399 euro (solo in app)

– per ottenere su un ordine minimo di 399 euro (solo in app) Coupon TUTTOABF70 | ITBF70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro

| – per ottenere su un ordine minimo di 499 euro Coupon BFIT80 – per ottenere 80 euro di sconto su un ordine minimo di 509 euro (solo in app)

– per ottenere su un ordine minimo di 509 euro (solo in app) Coupon ITBFL85 – per ottenere 85 euro di sconto su un ordine minimo di 599 euro (solo su prodotti con spedizione da Italia)

– per ottenere su un ordine minimo di 599 euro (solo su prodotti con spedizione da Italia) Coupon BFIT120 | BFIT120B – per ottenere 120 euro di sconto su un ordine minimo di 659 euro (solo in app)

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, pagando con PayPal oggi (1 dicembre), è possibile usufruire di altri due sconti cumulabili col resto delle offerte: 9 euro di sconto su un acquisto minimo di 80 euro; 18 euro sconto su un acquisto minimo di 150 euro.

Tutte le offerte della promo Cyber Monday 2025 di AliExpress

Continua a leggere, non perderti il cashback e l’ulteriore sconto PayPal

Termini e condizioni della promo “Cyber Monday”

AliExpress informa che la promozione Cyber Monday – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 dicembre 2025 fino alle 23:59 di mercoledì 3 dicembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

I vantaggi su AliExpress non finiscono qua

Come anticipato, la promo Cyber Monday – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartwatch, alcuni smartphone (anche di brand blasonati), computer e componenti per PC, prodotti per la smart home e molto altro.

Le sorprese però non finiscono qui: sul portale di AliExpress è infatti possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, attualmente nella sua prima fase, chiamata Team Up & Cashback di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato.

Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 12%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra. Già dalla mezzanotte del 20 novembre 2025 è attiva la seconda fase dell’iniziativa che si concluderà il 3 dicembre 2025 (quindi termina in concomitanza con la promo Cyber Monday).

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.