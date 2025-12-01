Nel corso di un’intervista con il podcaster Nikhil Kamath, Elon Musk è tornato a parlare di intelligenza artificiale, robotica e scenari macroeconomici globali, offrendo una prospettiva che, come spesso accade quando l’imprenditore affronta temi di carattere sistemico, va ben oltre la consueta narrazione tecnologica e tocca uno dei problemi più urgenti degli Stati Uniti: la massiccia crisi del debito pubblico, oggi arrivato a ben 38,34 trilioni di dollari. Una cifra che, da sola, basta a spiegare perché le sue parole stiano facendo rapidamente il giro del mondo.

Secondo Musk infatti, solo l’intelligenza artificiale e la robotica, adottate su larga scala, sarebbero in grado di invertire una tendenza che (almeno nel breve termine) appare destinata a peggiorare, anche a causa degli interessi sul debito che hanno già superato l’intero bilancio militare del Paese. Un’affermazione forte, certamente, ma che rientra perfettamente nel modo in cui il miliardario sudafricano interpreta il progresso tecnologico, ovvero come motore capace di ribaltare modelli economici consolidati.

Secondo Musk intelligenza artificiale e robotica sono l’unica soluzione al debito pubblico statunitense

Come spiegato da Musk nell’intervista, l’elemento centrale di questa visione risiede nel concetto di produttività aumentata artificialmente: una crescita così incisiva nella produzione di beni e servizi da superare perfino l’espansione dell’offerta di moneta, con la conseguenza diretta di generare deflazione, anziché inflazione.

Una logica semplice secondo l’imprenditore, se la quantità di beni reali cresce più velocemente del denaro in circolazione, i prezzi devono scendere; è proprio in questo meccanismo che Musk individua la chiave per stabilizzare l’economia statunitense e ridurre la pressione del debito pubblico, che altrimenti rischia di diventare insostenibile.

Il CEO di Tesla arriva perfino a ipotizzare una sorta di scadenza: entro tre anni o meno, la capacità produttiva generata da IA e robotica supererà l’inflazione, dando avvio a una fase completamente nuova dell’economia americana.

Come spesso accade nelle sue dichiarazioni, Musk non si limita a un’analisi congiunturale ma guarda al lungo periodo, e lo fa descrivendo uno scenario in cui la società potrebbe raggiungere un livello di produttività tale da rendere il lavoro una scelta, non più una necessità per garantire la sopravvivenza o soddisfare i bisogni primari.

Un mondo insomma, in cui beni e servizi diventano così economici e facilmente reperibili da permettere a chiunque di condurre una vita dignitosa senza un impiego tradizionale, una prospettiva certamente affascinante, anche se ancora estremamente lontana e basata su ipotesi che richiedono trasformazioni radicali del tessuto economico e sociale.

Le parole di Musk arrivano in un momento in cui, proprio negli Stati Uniti, molte aziende stanno rivedendo i propri organici e, spesso, sostituendo personale umano con soluzioni di automazione; una tendenza che, se da un lato punta a migliorare l’efficienza, dall’altro alimenta timori crescenti di una possibile disoccupazione diffusa, con effetti sociali ancora difficili da prevedere.

È proprio questo contrasto, tra la promessa di un futuro iper-produttivo e la realtà di oggi, a rendere l’analisi di Musk ancora più complessa da valutare. Sebbene la sua idea di utilizzare IA e robotica come ancora di salvezza per il debito statunitense non sia del tutto nuova, resta da capire se tali tecnologie potranno davvero incidere sul problema o se, almeno nel medio periodo, finiranno per generare nuove fragilità.

Al netto delle sue posizione spesso polarizzanti, Elon Musk continua a proporre una lettura dell’economia fortemente incentrata sul ruolo dell’innovazione tecnologica come leva di trasformazione sistemica; questa volta tuttavia, il tema è particolarmente delicato: una crisi del debito che, come ricordato, cresce a un ritmo superiore perfino agli investimenti militari degli Stati Uniti.

Bisognerà attendere per scoprire se e come questa visione potrà trovare riscontri concreti, soprattutto in un contesto in cui intelligenza artificiale e robotica stanno sì rivoluzionando interi settori, ma non senza effetti collaterali.