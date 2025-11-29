Sono le ultime ore per approfittare della promozione Amazon dedicata ad Audible: fino alle 23:59 del 30 novembre 2025 potete infatti attivare 3 mesi di abbonamento a meno del prezzo di un caffè, così da avere accesso all’intero catalogo di audiolibri (e non solo). Vediamo come usufruirne prima che sia troppo tardi.

Sono le ultime ore per attivare 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro

Come ormai saprete, nell’abbonamento Amazon Prime c’è un po’ di tutto: si passa dalle consegne gratuite, rapide e illimitate ai film e alle serie TV di Amazon Prime Video, senza dimenticare Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e così via. In tutto questo non è incluso Audible, un servizio particolarmente apprezzato dagli amanti degli audiolibri: al costo (standard) di 9,99 euro al mese offre l’accesso a un vastissimo catalogo composto da decine di migliaia di audiolibri (più di 70.000), podcast e contenuti Audible Original, ascoltabili in streaming o offline dopo il download. Il tutto senza pubblicità e con una vasta compatibilità (smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo).

Sono rimaste ormai poche ore per approfittare di una promozione generosa: fino alle 23:59 del 30 novembre 2025 potete attivare 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro (invece di 29,97). Basta meno di un euro per avere accesso all’intero catalogo, senza alcuna limitazione. Se siete preoccupati per il rinnovo, sappiate che l’abbonamento si rinnoverà sì al prezzo standard di 9,99 euro al mese al termine dei 3 mesi, ma solo se non lo disattivate: potete fare questa operazione in qualunque momento.

L’offerta da 0,99 euro per 3 mesi è valida solo per chi non ha mai attivato un abbonamento ad Audible o per chi non ha beneficiato di un periodo di uso gratuito di recente. Se è da parecchio che non utilizzate il servizio, sappiate che potreste comunque far parte dei clienti selezionati (fare un controllo richiede solo un istante). Se volete verificare di poter attivare 3 mesi di Audible a 0,99 euro non vi resta che seguire il link qui in basso.

L’app di Audible è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store (per Android) sia dall’App Store (per iOS e iPadOS).