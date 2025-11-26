Le offerte del Black Friday stanno coinvolgendo tantissimi rivenditori e brand, e SwitchBot non si sta di certo tirando indietro, né sul sito ufficiale né su Amazon. Tra gli sconti più interessanti del noto marchio troviamo le serrature smart Lock Ultra Vision Combo e Lock Ultra Touch Combo, due prodotti pensati per la sicurezza della smart home: andiamo a scoprire insieme i ribassi fino a 70 euro.

Le offerte del Black Friday sulle serrature SwitchBot Lock Ultra Vision e Touch Combo

SwitchBot sta proponendo tante offerte per questo Black Friday, con diversi prodotti per la casa intelligente: oltre ai campanelli smart, ai robot aspirapolvere e lavapavimenti, alle cornici digitali potenziate dall’IA e agli altri prodotti visti i giorni scorsi, sono in offerta le serrature smart Lock Ultra Vision Combo e Lock Ultra Touch Combo. Si tratta di due prodotti simili, ma con differenze importanti per quanto riguarda i tastierini (con riconoscimento delle impronte o anche il riconoscimento facciale).

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo vuole rivoluzionare la sicurezza domestica come prima serratura intelligente retrofittabile al mondo con riconoscimento facciale 3D: sfrutta 30.000 punti a infrarossi e garantisce un’autenticazione precisa in meno di un secondo, con crittografia di livello bancario e un tasso di falsi riconoscimenti inferiore allo 0,0001%. Può rivelarsi particolarmente utile quando non si hanno le mani libere: basta avvicinarsi al tastierino (a circa 60-70 cm) per essere riconosciuti in un attimo e far aprire la porta, senza dover tirare fuori mazzi di chiavi.

In totale supporta 18 metodi di sblocco, come riconoscimento facciale, sblocco automatico e NFC, e si può adattare a praticamente tutte le serrature senza modifiche. Il sistema FastUnlock promette un accesso rapido e al contempo silenzioso (20 dB). La batteria con triplo sistema di alimentazione offre una durata fino a 9 mesi, con backup di emergenza. Oltre alle notifiche inviate in app (per segnalare quando la batteria deve essere ricaricata), SwitchBot propone una batteria tampone (CR123A), che offre una soluzione di backup per due anni (poi basta sostituirla); come ulteriore forma di sicurezza è presente un condensatore elettrolitico capace di aprire la serratura per cinque volte, così da dare il tempo di mettere in carica la batteria interna (con connettore USB-C).

Lock Ultra Touch Combo è una variante che offre un accesso basato sulle impronte digitali, con funzionalità premium simili. Risulta adatta a chi vuole spendere un po’ meno e non necessita del riconoscimento facciale 3D dell’altra versione.

Entrambe le soluzioni sono in offerta con questo Black Friday 2025, sia su Amazon sia sul sito ufficiale: su Amazon sono disponibili in sconto a 229,99 euro invece di 299,99 (Lock Ultra Vision Combo) oppure a 179,99 euro invece di 249,99 (Lock Ultra Touch Combo); gli stessi prezzi (con qualche centesimo di differenza) sono accessibili sul sito ufficiale, sfruttando i coupon indicati nelle pagine (BFCM23 e BFCM28, rispettivamente).

