Chi cerca auricolari wireless di qualità sa che trovare un equilibrio tra cancellazione del rumore efficace, audio Hi-Res e una batteria duratura sotto la soglia psicologica dei 100€ non è affatto scontato. Huawei rompe questo schema con un’offerta imperdibile su Amazon per le sue HUAWEI FreeBuds 7i, che crollano da 99€ a soli 72,68€. Si tratta di un’opportunità eccellente per portarsi a casa un prodotto completo, dotato di tecnologie solitamente riservate a fasce di prezzo superiori. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questi auricolari un vero affare a questo prezzo.

HUAWEI FreeBuds 7i: audio immersivo e cancellazione del rumore al top

Le cuffiette HUAWEI FreeBuds 7i si presentano come una soluzione audio completa, pensata per soddisfare sia l’utente casuale che l’audiofilo più esigente. Il punto di forza principale è senza dubbio la qualità sonora, garantita da un driver dinamico a quattro magneti da 11 mm. Questa componente assicura bassi potenti e alti cristallini, con una resa sonora ricca e dettagliata. Per i più meticolosi, è presente un equalizzatore personalizzabile a 10 bande che permette di modellare il suono secondo le proprie preferenze. La compatibilità con i codec SBC, AAC e LDAC assicura uno streaming di alta qualità da qualsiasi dispositivo.

Un’altra caratteristica di spicco è la Cancellazione Attiva del Rumore 4.0, una tecnologia avanzata che isola efficacemente dai rumori ambientali, rendendo questi auricolari perfetti per i pendolari, per chi lavora in ambienti affollati o semplicemente per chi desidera immergersi completamente nella propria musica. A questo si aggiunge l’Audio Spaziale Senza Limiti, che crea un campo sonoro tridimensionale e avvolgente, migliorando l’esperienza di ascolto con film e musica.

Sul fronte della connettività, le HUAWEI FreeBuds 7i non deludono, grazie al supporto Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza. La funzione di connessione a due dispositivi contemporaneamente è estremamente comoda, permettendo di passare senza interruzioni dall’ascolto su un laptop a una chiamata sullo smartphone. Le chiamate, a loro volta, risultano stabili e cristalline grazie a un sistema a tre microfoni abbinato alla tecnologia a conduzione ossea, che cattura la voce con precisione anche in contesti rumorosi. Completano il quadro la certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua, i comodi controlli tramite movimento della testa e un’autonomia eccezionale che raggiunge le 35 ore di riproduzione totale sfruttando la custodia di ricarica.

Un’offerta da cogliere al volo su Amazon

Questa promozione rende le HUAWEI FreeBuds 7i un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo della tecnologia a un prezzo contenuto. Il prezzo di listino ufficiale è di 99,00€, una cifra già competitiva per le specifiche offerte. Grazie all’attuale sconto su Amazon, il prezzo scende a soli 72,68€, con uno sconto di oltre il 26% che si traduce in un risparmio netto di oltre 26€.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi associati, inclusa la spedizione rapida per gli abbonati al servizio Prime. Un ulteriore valore aggiunto è la garanzia di 30 mesi inclusa nel prodotto venduto e spedito da Amazon, che offre una tranquillità superiore rispetto alla garanzia standard di 24 mesi. È importante sottolineare che si tratta di un’offerta a tempo limitato e soggetta a esaurimento scorte, pertanto si consiglia di agire rapidamente per non perdere questa eccellente opportunità.

