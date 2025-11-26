Il momento giusto per acquistare un nuovo top di gamma Apple è finalmente arrivato. Amazon ha appena lanciato un’offerta imperdibile che porta Apple iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max al loro prezzo minimo storico. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani sulla più recente tecnologia di Cupertino a un prezzo mai visto prima, con il modello Pro da 256 GB disponibile a 1.219€ e la versione Pro Max a 1.359€. Questa promozione rappresenta il calo di prezzo più significativo dal lancio, rendendo l’acquisto estremamente conveniente per chiunque desideri prestazioni senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi dispositivi un best buy a questo prezzo.

iPhone 17 Pro: potenza e display al servizio della creatività

Apple iPhone 17 Pro non è un semplice aggiornamento, ma un concentrato di innovazione pensato per utenti esigenti e professionisti. Il cuore del dispositivo è il potentissimo chip A19 Pro, un processore che garantisce una fluidità operativa senza precedenti, gestendo con disinvoltura multitasking avanzato, gaming ad alte prestazioni e complesse operazioni di machine learning. Abbinato a 12 GB di RAM, assicura che ogni applicazione si apra istantaneamente e che l’esperienza d’uso rimanga impeccabile in ogni circostanza.

Il display è un altro dei suoi punti di forza. Parliamo di un pannello OLED Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, capace di adattare dinamicamente il refresh rate fino a 120Hz. Questo si traduce in animazioni incredibilmente fluide, una reattività al tocco superiore e un’efficienza energetica ottimizzata. La qualità visiva è eccezionale, con neri assoluti, un contrasto elevato e una luminosità di picco che rende i contenuti HDR spettacolari.

Il comparto fotografico, denominato Pro Fusion, stabilisce un nuovo standard per la fotografia su smartphone. Grazie a un sistema di lenti avanzate e a un software di fotografia computazionale di ultima generazione, iPhone 17 Pro cattura immagini dettagliate e video di qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale con tecnologia Center Stage è perfetta per videochiamate e selfie di gruppo.

Le specifiche principali includono:

Display : 6,3 pollici OLED con ProMotion fino a 120Hz

: 6,3 pollici OLED con ProMotion fino a 120Hz Processore : Chip Apple A19 Pro

: Chip Apple A19 Pro Memoria : 12 GB di RAM con tagli di archiviazione da 256 GB , 512 GB e 1 TB

: 12 GB di RAM con tagli di archiviazione da , 512 GB e 1 TB Fotocamere : Sistema Pro Fusion con lenti multiple e fotografia computazionale avanzata

: Sistema Pro Fusion con lenti multiple e fotografia computazionale avanzata Connettività : Supporto 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0

: Supporto 5G, e Bluetooth 6.0 Materiali: Design premium con protezione Ceramic Shield 2

Per ulteriori dettagli: Recensione Apple iPhone 17 Pro

L’offerta al minimo storico su Amazon

Questa promozione su Amazon rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire, portando entrambi i modelli al loro prezzo più basso di sempre. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per garantirsi uno dei dispositivi. La vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, offrendo la massima garanzia in termini di assistenza clienti e politiche di reso.

Ecco i dettagli specifici dello sconto:

Apple iPhone 17 Pro (256 GB): Disponibile a 1.219€ invece del prezzo di listino di 1.339€. Il risparmio netto è di 120€.

Apple iPhone 17 Pro Max (256 GB): Disponibile a 1.359€ invece del prezzo di listino di 1.489€. Il risparmio netto è di 130€.

L’offerta riguarda ben due colorazioni, Blu Profondo e Argento, anche se la disponibilità potrebbe variare a seconda del modello e della domanda. Non è richiesto alcun codice sconto; il prezzo visibile sulla pagina del prodotto è già quello promozionale.

