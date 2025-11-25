Il Black Friday rappresenta il momento ideale dell’anno per investire in software professionali e licenze a prezzi eccezionali. Quest’anno, le offerte più interessanti riguardano prodotti essenziali come Windows 11 e il pacchetto Microsoft Office, con sconti che possono raggiungere il 91%.
Windows 11 Professional è disponibile a prezzi mai visti, offrendo un sistema operativo moderno, sicuro e ottimizzato per la produttività. Che si tratti di aggiornare un vecchio PC o di equipaggiare una nuova postazione di lavoro, questa è l’opportunità per farlo senza gravare eccessivamente sul budget.
Per quanto riguarda Microsoft Office, la suite più utilizzata al mondo per elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni, i prezzi promozionali la rendono accessibile a tutti. Le versioni disponibili includono le applicazioni classiche come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams nella versione gratuita, oltre a OneNote e Publisher, garantendo accesso completo agli strumenti professionali necessari per studio e lavoro.
Un vantaggio significativo è l’assenza di costi di rinnovo: acquistando la licenza perpetua, si effettua un unico pagamento senza sottoscrizioni mensili o annuali. Ogni applicazione si scarica localmente, permettendo di lavorare offline senza necessità di connessione continua a internet.
L’offerta di Godeal24 per il Black Friday vi propone Office 2021 Pro a soli 29,25€, con sconti fino a 220 euro rispetto al prezzo di listino, e rappresenta un’occasione irripetibile per chi cerca stabilità e funzionalità complete. Prima di concludere l’acquisto, è importante verificare la compatibilità con il proprio sistema.
Scopriamo nel dettaglio le offerte di Godeal24 per questo evento:
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 29,28€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59,29€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 chiavi – 56,56€ (28,28€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 chiavi – 78,84€ (26,28€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 chiavi – 125,28€ (25,06€/chiave)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
- Win 11 Professional Key – 12,28€
- Win 11 Professional – 2 chiavi – 24,28€ (12,14€/chiave)
- Win 11 Professional – 3 chiavi – 34,28€ (11,43€/chiave)
- Win 11 Professional – 5 chiavi – 52,98€(10,60€ /chiave)
- Win 11 Home Key – 12,08€
- Win 11 Home – 2 chiavi – 23,98€ (11,99€/chiave)
- Win 10 Professional Key – 8,25€
- Win 10 Home Key – 8,15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,8€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40,29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 39,99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24€
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22,97€
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25,70€
- Office 2021 Pro – 50 chiavi – 1250€ (25€/chiave)
- Office 2021 Pro – 100 chiavi – 2400€ (24€/chiave)
- Win 11 Pro – 50 chiavi – 400€ (8€/chiave)
- Win 11 Pro – 100 chiavi – 750€ (7,5€/chiave)chiave
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32,74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21,99€
Tutto questo con la certezza di un servizio di qualità, confermato anche dal voto medio degli utenti di TrustPilot (4,7 su 5). I software commercializzati da Godeal24 sono originali al 100%, godono del servizio di aggiornamenti dei rispettivi produttori così da essere sempre protetti da nuove minacce alla sicurezza e ricevere le nuove funzioni.
Per qualsiasi problema potete sempre contattare il servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo di posta elettronica.
Informazione Pubblicitaria
