Smettere di perdere le chiavi, il portafoglio o lo zaino è l’obiettivo di molti, e la soluzione più integrata nell’ecosistema Apple è senza dubbio Apple AirTag. Oggi, la confezione da quattro, l’Apple AirTag 4-Pack, diventa incredibilmente accessibile grazie a una promozione che ne taglia il prezzo di quasi la metà, raggiungendo un nuovo minimo storico. Parliamo di un crollo di prezzo che porta il pack da 129€ a soli 77,42€ su AliExpress grazie a un codice sconto esclusivo. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia aggiungere un livello di sicurezza e tranquillità alla propria vita quotidiana. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un must-have e i dettagli per approfittare di questa promozione limitata.

💰Ottieni un cashback del 5% su questo acquisto unendoti prima al TEAM CashBack AliExpress di PrezziTech: più siamo (e più compriamo), più salirà il cashback (fino a massimo 12%)

Apple AirTag 4-Pack: la tranquillità a portata di Find My

Apple AirTag 4-Pack non è semplicemente un set di tracker Bluetooth, ma una vera e propria estensione dell’ecosistema Apple, progettata per funzionare in perfetta simbiosi con la rete Dov’è (Find My). Questa rete, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, permette di localizzare un AirTag anche quando è fuori dalla portata del proprio iPhone, sfruttando in modo anonimo e crittografato la connessione di altri dispositivi nelle vicinanze. La configurazione è istantanea: basta avvicinare l’AirTag al proprio iPhone per avviare l’abbinamento.

Il punto di forza tecnologico risiede nella combinazione di Bluetooth Low Energy e del chip U1 con tecnologia Ultra-Wideband (UWB). Quest’ultima, disponibile sui modelli di iPhone più recenti, abilita la funzione “Posizione Precisa”, che guida l’utente verso l’oggetto smarrito con indicazioni visive, sonore e aptiche incredibilmente accurate, mostrando direzione e distanza esatta. È una funzione che trasforma la ricerca di un oggetto da un’ipotesi a una certezza.

Dal punto di vista pratico, ogni AirTag è costruito per durare. La certificazione IP67 lo protegge da polvere e immersioni temporanee in acqua (fino a 1 metro per 30 minuti), rendendolo adatto a qualsiasi utilizzo. L’alimentazione è garantita da una comune batteria a bottone CR2032, che dura circa un anno ed è facilmente sostituibile dall’utente, eliminando la necessità di ricariche. Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Connettività : Bluetooth LE, Chip U1 con tecnologia Ultra-Wideband per Posizione Precisa.

: Bluetooth LE, Chip U1 con tecnologia Ultra-Wideband per Posizione Precisa. Batteria : Standard CR2032 sostituibile, con una durata stimata di oltre un anno.

: Standard CR2032 sostituibile, con una durata stimata di oltre un anno. Resistenza : Certificazione IP67 contro acqua e polvere.

: Certificazione IP67 contro acqua e polvere. Compatibilità : Richiede iPhone o iPod touch con iOS 14.5 o successivo; iPad con iPadOS 14.5 o successivo.

: Richiede iPhone o iPod touch con iOS 14.5 o successivo; iPad con iPadOS 14.5 o successivo. Privacy: La localizzazione è protetta da crittografia end-to-end e sono presenti funzioni integrate per prevenire il tracciamento indesiderato.

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa promozione rende l’acquisto del pacchetto da 4 Apple AirTag eccezionalmente conveniente. Il prezzo di listino di riferimento per questo pack è di 129€, ma l’offerta attuale su AliExpress cambia completamente le carte in tavola. Utilizzando uno dei codici coupon ITBF09 o TUTTOABF9 durante la fase di pagamento, il prezzo finale scende a soli 77,42€.

Si tratta di un risparmio netto di 51,58€, che corrisponde a uno sconto effettivo del 40% sul prezzo originale. Raggiungere una simile percentuale di sconto su un prodotto Apple è un evento raro, specialmente per un accessorio così popolare e funzionale. L’offerta è soggetta a limitazioni di tempo e alla disponibilità delle scorte, pertanto è consigliabile procedere all’acquisto senza troppe esitazioni per non rischiare di perdere questa occasione. La spedizione e le relative tempistiche possono variare in base al venditore selezionato sulla piattaforma.

